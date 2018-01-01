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بالفيديو| أهم الشخصيات عند المصريين يوم وقفة العيد

بالفيديو| أهم الشخصيات عند المصريين يوم وقفة العيد

بالفيديو| أهم الشخصيات عند المصريين يوم وقفة العيد

اليوم PM 12:14
الجزار هو الشخص الأهم على الإطلاق لأي أسرة مصرية في عيد الأضحى

الجزار هو الشخص الأهم على الإطلاق لأي أسرة مصرية في عيد الأضحى

كتب: محمد علي حسن

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تستمد بعض الشخصيات في وقفة عيد الأضحى قوتها من قبل المصريين، لتصبح هذه الشخصيات الأهم على الإطلاق في هذا، اليوم، لكن ليس لشخصهم فقط بل بسبب الدور الذي يقومون به.

«الوطن» ترصد أهم الشخصيات بالنسبة للشعب المصري في وقفة عيد الأضحى:

- الجزار

هو الشخص الأهم على الإطلاق لأي أسرة مصرية، حيث ينتظره أفرادها لاسيما الأب الذي يخشى أن يتأخر أو يذهب إلى أسرة أخرى تريد أن تذبح أضحيتها، ما يجعله يذهب إلى منزل الجزار بعد صلاة العيد مباشرة ويصطحبه معه.

- الديلر

يبحث الكثيرون عنه، طوال اليوم، حتى يكون دخول العيد غير تقليدي كما يتوهم البعض، فالفكرة ليست مجرد التعاطي ولكن في اللمة.

- الحلاق

ينتظره الشباب أمام الصالون الخاص به لساعات خلال يوم وقفة العيد، حيث يكون في الداخل مكتظا بالزبائن، خاصة من يريدون ابتكار قصات مختلفة وجديدة.

- صبي محل البلاي ستيشن

منظم السهرة للشباب هواة البلاي ستيشن، حيث يصبح الأهم بالنسبة لهم منذ بداية الحجز مرورا باللعب حتى الطلبات المتكررة بزيادة الوقت.

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