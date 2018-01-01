منتجع في المالديف يعلن عن أفضل وظيفة في العالم
أعلن أحد المنتجعات الفاخرة في جزر المالديف عن أفضل وظيفة في العالم، وهي تشغيل متجر للكتب وسرد القصص للأطفال في أحد الجزر التي يرتادها عدد من المشاهير من الفئة الأولى والأثرياء.
وبحسب "روتانا"، يتعين على المتقدم الناجح لشغل الوظيفة، تشغيل المكتبة لمدة (3) أشهر على الأقل واستضافة دورات للكتابة الإبداعية.
ويقول "فيليب بلاكويل"، مدير سلسلة متاجر "بلاك يا" البريطانية: "نريد شخصًا على الأرض مبدعًا وملهمًا، وربما يمكنه جذب المزيد من الأشخاص لمشاركة متعة القراءة، وهو ما يستمتع به الأشخاص في العطلات".
ويعيش بائع الكتب في الجزيرة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بالقرب من المنتجع الذي تتراوح أسعار الإقامة فيه ما بين (1945) دولارًا إلى (25 ألفًا و928) دولارًا أمريكيًا في الليلة الواحدة.
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