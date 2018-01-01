آخر الأخبار

مسن يغرق نفسه في البحر.. والسبب "خجلا من مخالفاته المرورية"

مسن يغرق نفسه في البحر.. والسبب "خجلا من مخالفاته المرورية"

بالصور| نتائج سمر سلام.. بروك ليسنر يخسر الحزام بعد "بطولة 504 أيام"

بالصور| نتائج سمر سلام.. بروك ليسنر يخسر الحزام بعد "بطولة 504 أيام"

طائرة تعود أدراجها بعد قطع نصف مسافة الرحلة لسبب غريب!

طائرة تعود أدراجها بعد قطع نصف مسافة الرحلة لسبب غريب!

بالصور| الصدفة تجمع عشيقين ليتزوجا بعد فراق دام 60 عاما

بالصور| الصدفة تجمع عشيقين ليتزوجا بعد فراق دام 60 عاما

بالصور| نتائج سمر سلام.. بروك ليسنر يخسر الحزام بعد "بطولة 504 أيام"

اليوم AM 06:10
مهرجان سمر سلام 2018

مهرجان سمر سلام 2018

كتب: محمد رمضان

أخبار متعلقة

بالفيديو| المصارعة في أسبوع: رينز يتعرض لخدعة وعودة إمبروز من الإصابة

بالفيديو| المصارعة في أسبوع: رينز يتعرض لخدعة وعودة إمبروز من الإصابة

من المصارعة للحياة السياسة.. كين "الوحش الأحمر" ينتصر خارج الحلبة

من المصارعة للحياة السياسة.. كين "الوحش الأحمر" ينتصر خارج الحلبة

بعد طلب سعودي.. "هوجان" قد يعود إلى مصارعة المحترفين

بعد طلب سعودي.. "هوجان" قد يعود إلى مصارعة المحترفين

شهد مهرجان سمر سلام 2018 للمصارعة الحرة، فجر اليوم، مباريات مثيرة بين أبطال ونجوم المصارعة، أقيمت في بروكلين بالولايات المتحدة، وجاءت نتائجها كالتالي:

فاز المكسيكي أندريد ألماس وزيلينا على البلغاري روسيف وزوجته لانا. فاز سيدريك ألكسندر على درو جولاك في بطولة الوزن الخفيف. وفاز فريق "ذا بي" على فريق "ذا ريفايفل" في بطولة الزوجي لعرض "رو".

احتفظ فريق "إخوة المطرقة" ببطولة "سماك داون" للزوجي بعد إلغاء مباراة الفريق أمام "نيو داي" بسبب مخالفة القواعد واستخدام مطرقة. وفاز فين بالور على بارون كوربين، وكان "بالور" متنكرا في شخصية "الشيطان" التي استخدمها في مباريات سابقة.

وبمساعدة من زوجته، فاز ذا ميز على دانيال براين. وفي مباراة سريعة، فاز برون سترومان على كيفن أوينز، ليحتفظ بحقيبة "موني إن ذا بانك". فازت شارلوت فلير على بيكي لينش وكارميلا ببطولة سيدات "سماك داون". فاز شينسكي ناكامورا ببطولة الولايات المتحدة الأمريكية على جيف هاردي. فاز سيث رولينز على دولف زيجلر ببطولة القارات.

فازت روندا راوزي على إليكسا بليس ببطولة السيدات لعرض "رو". احتفظ إيه جي ستايلز ببطولة اتحاد WWE للوزن الثقيل بعد انتهاء مباراته أمام ساموا جو دون فائز، بسبب اعتداء "ستايلز" بالكرسي على "جو" بعد استفزازات الأخير لـ"ستايلز" وعائلته، فاضطر الحكم لإلغاء المباراة.

أخيرا، فاز المصارع الساموائي رومان رينز ببطولة يونيفرسال للوزن الثقيل بعد تغلبه على "الوحش" بروك ليسنر الذي احتفظ بالحزام لمدة 504 أيام.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| قوة الرياح تكشف عن "الكعبة" قبل ساعات من استبدال الكسوة

بالفيديو| قوة الرياح تكشف عن "الكعبة" قبل ساعات من استبدال الكسوة

تزامنا مع بدء فك مذهبات كسوة الكعبة استعدادًا لتبديل الثوب القديم فجر غد، سجلت الرياح حضورها اليوم حيث داعبت الرياح التي شهدتها مكة اليوم الثوب في مشهد وثقته
بعد إجازة عيد الأضحى.. 3 إجازات رسمية متبقية للعاملين بالدولة في 2018

بعد إجازة عيد الأضحى.. 3 إجازات رسمية متبقية للعاملين بالدولة في 2018

بعد مرور 8 أشهر من عام 2018، ترصد "الوطن" الإجازات الرسمية المتبقية من الشهر الجاري والأشهر المقبلة من هذا العام، والتي بلغت 3 إجازات، بعد إجازة عيد الأضحى المب
ممثلة الإباحية "ستورمي دانيلز" تستعين بمسدس وحراسة خاصة خوفا من ترامب

ممثلة الإباحية "ستورمي دانيلز" تستعين بمسدس وحراسة خاصة خوفا من ترامب

بسبب خوفها على حياتها، بعد الكشف عن علاقتها المزعومة مع الرئيس دونالد ترامب، استعانت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، بحراسة خاصة.
فتاة أيزيدية اختطفها "داعشي" واستعبدها جنسيا: قابلت خاطفي بألمانيا

فتاة أيزيدية اختطفها "داعشي" واستعبدها جنسيا: قابلت خاطفي بألمانيا

قالت شابة أيزيدية عراقية، تسمى أشواق، اختطفها مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي وباعوها ضمن رقيق في سوق نخاسة عندما كان عمرها 14 عاما، إنها التقت بخاطفها وجها لوجه في
رجل يطعن زوجته بسكين في صدرها أثناء إرضاعها طفلها.. تعرف على السبب

رجل يطعن زوجته بسكين في صدرها أثناء إرضاعها طفلها.. تعرف على السبب

طعن رجل يدعى تيموثي فيلبوت زوجته أثناء إرضاعها طفلها البالغ من العمر 4 أسابيع فقط، مسددا لها عدة طعنات في الصدر وترك السكين عالقا بجسدها وفر هاربا، على خلفية مش