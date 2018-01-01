بالصور| نتائج سمر سلام.. بروك ليسنر يخسر الحزام بعد "بطولة 504 أيام"

شهد مهرجان سمر سلام 2018 للمصارعة الحرة، فجر اليوم، مباريات مثيرة بين أبطال ونجوم المصارعة، أقيمت في بروكلين بالولايات المتحدة، وجاءت نتائجها كالتالي:

فاز المكسيكي أندريد ألماس وزيلينا على البلغاري روسيف وزوجته لانا. فاز سيدريك ألكسندر على درو جولاك في بطولة الوزن الخفيف. وفاز فريق "ذا بي" على فريق "ذا ريفايفل" في بطولة الزوجي لعرض "رو".

احتفظ فريق "إخوة المطرقة" ببطولة "سماك داون" للزوجي بعد إلغاء مباراة الفريق أمام "نيو داي" بسبب مخالفة القواعد واستخدام مطرقة. وفاز فين بالور على بارون كوربين، وكان "بالور" متنكرا في شخصية "الشيطان" التي استخدمها في مباريات سابقة.

وبمساعدة من زوجته، فاز ذا ميز على دانيال براين. وفي مباراة سريعة، فاز برون سترومان على كيفن أوينز، ليحتفظ بحقيبة "موني إن ذا بانك". فازت شارلوت فلير على بيكي لينش وكارميلا ببطولة سيدات "سماك داون". فاز شينسكي ناكامورا ببطولة الولايات المتحدة الأمريكية على جيف هاردي. فاز سيث رولينز على دولف زيجلر ببطولة القارات.

فازت روندا راوزي على إليكسا بليس ببطولة السيدات لعرض "رو". احتفظ إيه جي ستايلز ببطولة اتحاد WWE للوزن الثقيل بعد انتهاء مباراته أمام ساموا جو دون فائز، بسبب اعتداء "ستايلز" بالكرسي على "جو" بعد استفزازات الأخير لـ"ستايلز" وعائلته، فاضطر الحكم لإلغاء المباراة.

أخيرا، فاز المصارع الساموائي رومان رينز ببطولة يونيفرسال للوزن الثقيل بعد تغلبه على "الوحش" بروك ليسنر الذي احتفظ بالحزام لمدة 504 أيام.