بالفيديو| بث مباشر لمهرجان سمر سلام 2018 للمصارعة الحرة

تقدم "الوطن" بثا مباشرا لمهرجان سمر سلام 2018 للمصارعة الحرة، الذي تنظمه شركة WWE سنويا.

وانطلق المهرجان، منذ قليل، وبدأ بمباراة فاز فيها فريق أندريد ألاماس ومديرة أعماله زيلينا على البلغاري روسيف وزوجته، في مباراة مختلطة، واحتفظ سيدريك ألكسندر بحزام الوزن الخفيف في مباراته أمام درو جولاك، كما احتفظ فريق "بي تيم" بحزامي زوجي "رو" بعد فوزهما على فريق "ريفايفال".

ويشهد المهرجان مجموعة أخرى من أقوى المباريات، أبرزها مباراة "الوحش" بروك ليسنر ورومان رينز على حزام يونيفرسال للوزن الثقيل الذي يحمله ليسنر منذ 500 يوم، بجانب مباراة إيه جي ستايلز، بطل WWE، وساموا جو للفوز بالبطولة، وأيضا عدد من المباريات الأخرى على أحزمة وألقاب WWE الزوجية والفردية والنسائية، ستستمر حتى الساعات الأولى من الصباح.