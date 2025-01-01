العناية الإلهية تنقذ رجلا توقف قلبه بمكة المكرمة

أنقذت العناية الإلهية رجلا سعوديا توقف قلبه إثر جلطة دماغية، بعد أن تمكنت فرق الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة من إسعافه ونقله إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة.

وتلقت الفرق الإسعافية في مركز الجعرانة بلاغًا في تمام الساعة 1:22 ظهرًا عن وجود حالة مصابة، وعلى الفور تحركت الفرقة الإسعافية إلى موقع الحالة، وتبين أنه يعاني من سوائل في الرئة، وتم نقله إلى مستشفى الملك فيصل، حسب صحيفة "البيان".

وعلى الفور باشرت الفرقة الإسعافية عملها بإجراء الإسعافات الأولية من فحوصات وأخذ عينات وأكسجين لحين وصوله إلى المستشفى.

وقبل الوصول إلى المستشفى بـ5 دقائق توقف قلبه تمامًا، فقامت الفرقة الإسعافية بإجراء عمليات الإنعاش القلبي الرئوي من خلال الصدمات الكهربائية، حتى تجاوبت الحالة وعاد النبض للمريض.