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بالفيديو| قوة الرياح تكشف عن "الكعبة" قبل ساعات من استبدال الكسوة

اليوم PM 08:28
قوة الرياح تكشف عن الكعبة

قوة الرياح تكشف عن الكعبة

كتب: وكالات

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تزامنا مع بدء فك مذهبات كسوة الكعبة استعدادًا لتبديل الثوب القديم فجر غد، سجلت الرياح حضورها اليوم حيث داعبت الرياح التي شهدتها مكة اليوم الثوب في مشهد وثقته العدسات مساء اليوم.

 

 

وشرع الفريق المعني بوضع ثوب الكعبة المشرفة الجديد بفك أركان الكسوة من المذهبات ظهر اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، حسب الخطة التشغيلية والفنية لتبديل الثوب القديم بالثوب الجديد، وفقا لصحيفة "سبق".

وقال مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، أحمد بن محمد المنصوري، إن هذا الإجراء متبع سنوياً، ويتخذ كبداية لمهمة تبديل الكسوة القديمة للكعبة المشرفة بحلتها الجديدة فجر غد التاسع من شهر ذي الحجة يوم الوقوف بعرفات إن شاء الله تعالى.

وأضاف إن المذهبات يجري فكها بطرق فنية متبعة تعمل على سلامة القطع، والمذهبات عبارة عن ستارة باب الكعبة المشرفة المصنوعة من الذهب الخالص بالجهة الشرقية، وعدد 4 صمديات تتضمن سورة الإخلاص والموجودة في الأركان الأربعة بالكعبة المشرفة وعدد 4 قناديل (الله أكبر) والمثبتة عند خطة النية.

وشهدت أجواء مكة المكرمة والمشاعر اليوم رياحا سطحية ينتظر أن تتواصل خلال الساعات القادمة وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد في عدة تنبيهات متوالية اليوم .

 

 

 

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