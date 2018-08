بالصور| كيف يظهر الشفق القطبي من المحطة الفضائية الدولية؟

رصد رائد فضاء تابع لوكالة ناسا الشفق القطبي الشمالي المميز، أثناء تواجده على متن محطة الفضاء الدولية.

ونشر ألكسندر جيرست صورة مذهلة للشفق من الفضاء عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "العقل يعصف في كل لحظة، أتساءل ما الذى فكر به المستكشفون الأوائل عندما رأوا تلك الأضواء لأول مرة دون أن يسمعوا عنها من قبل".

وبجانب أن الشفق القطبي الشمالي يوفر مناظر خلابة على الأرض ومن الفضاء، فإنه أيضا ظاهرة تثير اهتمام العلماء الذين يدرسون الطاقة والجزيئات الواردة من الشمس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأوضح متحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية في مدونة حول الشفق القطبي الشمالي، أن: "الشفق هو أحدث التأثيرات لهذه الجسيمات النشطة، والتي يمكن أن تنطلق من الشمس في تيار مستمر يسمى الرياح الشمسية، بسبب الثوران العملاق المعروف باسم الطلقات الكتلية الإكليلية".

وأضاف المتحدث قائلاً: "بعد رحلة نحو الأرض يمكن أن تستمر يومين أو ثلاثة، تتسبب الجسيمات الشمسية والمجالات المغناطيسية في إطلاق جسيمات تنحصر بالقرب من الأرض، وهذا بدوره يؤدي إلى تفاعلات في الغلاف الجوي العلوي حيث تصدر جزيئات الأوكسيجين والنيتروجين فوتونات الضوء".

Mind-blowing, every single time. I wonder what early explorers thought when they first saw an aurora without ever having heard about it... #ExploreFarther #Horizons pic.twitter.com/A9i8jfF6nZ