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بالصور| عرض الزواج "الأكثر رعبًا" وسط التماسيح

اليوم PM 05:05
عرض الزواج "الأكثر رعبًا" وسط التماسيح

عرض الزواج "الأكثر رعبًا" وسط التماسيح

كتب: الوطن

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يبحث معظم الرجال عن أكثر الأماكن الرومانسية لتقديم "عرض الزواج"، لكن "مايكل بلترامي" 33 عاما، من ملبورن، كان صاحب الاختيار الأ"كثر رعبا، ليقوم بعرض الزواج على حبيبته "كاتي جونستون" 28 عاما، بحسب ما نشرته "ديلي ميل".

واصطحب مايكل حبيبته في رحلة مجنونة إلى Darwin’s Crocosaurus Cove للغطس تحت الماء في حامل زجاجي محاط باثنين من التماسيح الضخمة، إلا أنه حدث ما لم يكن متوقعا، فبعدما عرض مايكل الزواج على حبيبته حاول العثور على خاتم الخطبة لكنه اكتشف أنه سقط من جيبه في الماء، بحسب "روتانا".

وقال مايكل إنه أخفى الخاتم الذي كان يعتزم تقديمه إلى كاتي في جيبه مربوطًا بقطعة من الخيط، وأضاف "بطبيعة الحال أصبت بالذعر حين اكتشفت ضياعه، لحسن الحظ أنني اكتشفت ذلك بعدما طرحت العرض".

 

وأشار مايكل إلى أنه بصرف النظر عن فقدان الخاتم، لم تكن هناك مشاكل مع الغوص على الرغم من كل شيء، وأن حبيبته كانت مصدومة قليلا ولكنها سعدت بما قام به لأجلها.

 

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