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ممثلة الإباحية "ستورمي دانيلز" تستعين بمسدس وحراسة خاصة خوفا من ترامب

ممثلة الإباحية "ستورمي دانيلز" تستعين بمسدس وحراسة خاصة خوفا من ترامب

ممثلة الإباحية "ستورمي دانيلز" تستعين بمسدس وحراسة خاصة خوفا من ترامب

اليوم PM 05:28
ستورمي دانيلز

ستورمي دانيلز

كتب: الوطن

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بسبب خوفها على حياتها، بعد الكشف عن علاقتها المزعومة مع الرئيس دونالد ترامب، استعانت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، بحراسة خاصة.

تخشى دانيلز أيضًا، أن يجعلها الانسحاب من برنامج "سيليبريتي بيج براذر"، هذا الأسبوع، وقبل ساعات من بث أول حلقة، هدفًا أكبر.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، كشف مصدر مقرب من الممثلة، أنها عينت حارسين شخصيين واشترت مسدسًا؛ لحماية نفسها.

وقال المصدر: "إنها مرعوبة وتشعر وكأن الجميع ضدها، بما في ذلك مؤيدو ترامب، ومساعدوه، وحتى معجبوها الذين سيفتقدونها في البرنامج".

وأضاف: "إنها من النوع الذي يصيب الناس بالهوس، وهي لم ترغب في تخييب ظن أي شخص، ولكن لم يكن أمامها خيار آخر، فهي ليست مهتمة بالمال، بل بسلامتها وأمنها، وظهور مؤيدي ترامب المتعصبين أمام منزلها؛ يؤجج مخاوفها".

ويزعم المصدر، أنها تحتفظ الآن بسلاح ناري في بيتها بالولايات المتحدة، وتحظى برفقة الحرس الخاص على مدار الساعة؛ بعد تلقيها تهديدات بالقتل.

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