​أقدمت الأمريكية جاكلين سوزا، على طعن خطيبها رجل الجيش المتقاعد، براندون واتكينز، بالسكين حتى الموت؛ وذلك لإصراره على ضم سيدة لا تحبها إلى قائمة المدعوين في حفل زفافهما.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، تلقت الشرطة الأمريكية بلاغًا من "سوزا" يُفيد بأنها فوجئت بخطيبها مقتولاً بـ"سكين" مطبخ في منزلهما، وجاءت الشرطة لتجد جثة "واتكينز" مسجاة على الأرض وبجوارها سكين عليه بقع من الدماء.

وبدأت الشرطة بالتحقيق مع "سوزا"، حيث أثارت شكوك الشرطة بروايتها الغير مقنعة، وبتضييق الخناق عليها، بدأت تتراجع تدريجيًا عن أقوالها حتى اعترفت أنها فقدت أعصابها بعد المشاجرة، فذهبت إلى المطبخ واستلت منه سكينًا وعاجلت به خطيبها طعناً فأردته قتيلاً.