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بالصور| شاب قبطي يوزع لحوم الأضاحي على فقراء المسلمين بالإسماعيلية

اليوم PM 01:34
فادي شاب قبطي يتبني مبادرة "كيلو لحمة" لتوزيعها على فقراء المسلمين " الناس المحتاجة كتير والعيد كله بركة.

فادي شاب قبطي يتبني مبادرة "كيلو لحمة" لتوزيعها على فقراء المسلمين " الناس المحتاجة كتير والعيد كله بركة.

كتب: عبيرالعربي

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تبنى شاب قبطي مبادرة "كيلو لحمة" لتوزيعها على فقراء المسلمين مع حلول عيد الأضحى المبارك بمحافظة الإسماعيلية.

فادي صبحي شاب قبطي من أبناء محافظة الإسماعيلية، رأي أن الأضحية سبب كافٍ لإدخال السرور والبهجة على فقراء المسلمين فناشد كل أصدقائع عبر منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طالبا من الجميع ممن سيقومون بذبح الأضحية، بإعداد كيس أبيض داخله كيلو لحم، وسيقوم هو بالمرور على المنازل وجمعها وتوزيعها على الأسر المحتاجة.

الشاب القبطي معروف لدى الوسط الإسماعيلي بأنه دائما ما يطلق مبادرات للخير فقرر اغتنام فرصة الأضاحي لإطعام الفقراء والمحتاجين.

وقال: "لم أكن أتوقع هذا المردود الجيد والسريع ووجدت بشائر الخير تهل مبكرا واتصل بي عدد من الأصدقاء وحضرت الذبح ممكن قاموا بذبح أضاحي للصدقات قبل حلول العيد، وبالفعل بدأت في تحميل اللحوم داخل سيارتي الخاصة وتوصيلها للأسر الفقيرة، القصة ليست مسيحي ومسلم، فالفكرة إننا جميعا لا بد أن نكون في ظهر بعض نلبي احتياج بعض، ونستغل الظروف لصالح المحتاج ونعينه على احتياجه وندخل الفرحة عليه".

وتابع: "أنا أجد ذاتي دائما في فعل الخير وتحقيقه على الواقع، فلم يعد الكلام مجديا، المهم ما نحقق وننجز على الواقع وما يعود بالنفع على الناس الغلابة المحتاجة لأنهم كثير والعيد كله بركة".

وأنهى حديقة قائلا: "كفاية على أشقائي المسلمين مشقة الذبح حتى يتمكنوا من المعايدة وخلي عليا جزء ولو بسيط من التوزيع، بحب أشاركهم كل المناسبات الدينية الطيبة، وكله خالص لوجه الله".

 

 

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