بعد إنقاذه.. 10 معلومات عن الغزال "أيل" المضبوط في الإسكندرية

في استجابة سريعة من شرطة البيئة، لما نشر في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حررت شرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسكندرية، مساء أمس، بقيادة الرائد عصام الروبي، بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة، الدكتور محمد جميل، غزالا "أيل" أوروبي، بعدما عثر عليها بإحدى محال الجزارة بمنطقة محرم بك وسط مدينة الاسكندرية.

وضبطت الحملة الغزال، وتبين أن عمره عامين، ويقدر ثمنه بـ15 ألف جنيه، وتم التحفظ عليه تمهيدا لإرساله لحديقة الحيوان بمنطقة النزهة، فيما قالت مي حمادة "مسؤول فريق إنقاذ الحيوانات البرية"، إنه تم التعامل مع الغزال من أجل رعايته وإطعامه، والكشف عليه بعد احتجازه باحدي محلات الجزارة.

وترصد "الوطن" 10 معلومات عن الغزال:

- له عظام على رأسه تسمى القرون المتساقطة، وهو من أكثر الثدييات الأرضية الكبيرة انتشارا، كما أنه مشهور بقدرته على العدو.

- يوجد منه أكثر من 60 نوعا في العالم، منها "الكاريبو" وأيل "الأحراش، الموظ، الأذاني، المسك، الرنة، والرو".

- عادة يعيش أنواع منه في الصحارى الحارة الجافة، وبعضها الآخر في المناطق الباردة فوق الدائرة القطبية الشمالية، ولكن معظم أنواعه يعيش في الأراضي العشبية، والمستنقعات، أو في الغابات ذات المناخ المعتدل.

- تحمل أنثى الأِيِّل صغارها في بطنها لمدة تتراوح من 6 إلى 9 أشهر، وذلك حسب نوعها، ثم تختار بقعة متوارية عن الأنظار تلد فيها.

- عند مولده يختبئ في البداية داخل أمه، وبعد أن يبلغ عمره أسبوعين، ينفصل عنها.

- دورة حياته عادة تكون من 15 حتى 25 سنة.

- ليس للأيائِل مساكن دائمة، أو أماكن للاستقرار فهي تقضي حياتها هائمة في مساحة تُسمّى المحيط السكني، بحثًا عن الطعام، كما تستولي على مساحات داخل المحيط السكني، وتدافع عنها، وتعيش في مجموعات أو منفردة.

- يعتبر من الثدييات، أي الحيوانات التي تتغذى صغارها على الحليب الذي تفرزه الأم، ودرجة حرارة جسمه تظل ثابتة نوعا ما، بصرف النظر عن درجة الحرارة المحيطة.

- يتناول هذا الحيوان من 3 إلى 4 زجاجات من الحليب بشكل يومي، والأغذية المفضلة بالنسبة له الموز والتفاح، بالإضافة إلى البطاطس والخضراوات المطبوخة، والخس والخبز، العشب والعلف الحلو.

- استخدم بعض الغربيين لحم الأيائل للغذاء، وجلودها في الملابس منذ عصور قديمة، وبعد استقرار الشعوب البيضاء في أمريكا الشمالية قُتِل كثير من الأيائِل لدرجة أنّ الحيوان اختفى من مناطق كثيرة من القارة.