فيديو| هل ينتشر مثل "كيكي"؟.. تحدي لاعب توتنهام يغزو الـ"سوشيال ميديا"

تحدي ديلي آلي
أثار احتفال اللاعب "ديلي آلي"، لاعب فريق توتنهام هوتسبير، بهدف أحرزه في مرمى فريق نيوكاسل، خلال الجولة الأولي في منافسات الدوري الإنجليزي، عددا كبيرا من النجوم، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدى اللاعب حركة استخدم فيها أصابع يده، احتفالا بتسجيل الهدف، وقد انتشرت الحركة بشكل واسع بين عدد من اللاعبين المشاهير، ورواد المواقع التواصل الاجتماعي.
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