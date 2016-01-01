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عرض مقتنيات مارلين مونرو قبل بيعها في مزاد علني أكتوبر المقبل

عرض مقتنيات مارلين مونرو قبل بيعها في مزاد علني أكتوبر المقبل

عرض مقتنيات مارلين مونرو قبل بيعها في مزاد علني أكتوبر المقبل

اليوم AM 04:06
مارلين مونرو

مارلين مونرو

كتب: حاتم سعيد

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مارلين مونرو الشرق

مارلين مونرو الشرق

أقيم في بيفرلي هلز معرض لمتعلقات شخصية وفنية تخص الفنانة الأمريكية مارلين مونرو، ما بين 18 أغسطس و30 سبتمبر، ثم يقام مزاد لبيع المعروضات في نهاية أكتوبر المقبل، ولم يحدد التاريخ حتى الآن.

يضم المعرض عددا كبيرا من الصور الشخصية لمارلين مونرو، منذ طفولتها و15 قطعة من ثياب ارتدتها في أفلامها الشهيرة، بينها ملابس خاصة بأفلام "الرجال يفضلون الشقروات، الأمير وفتاة الاستعراض"، ومن بين المعروضات أيضا صورة كبيرة للممثلة الراحلة أهدتها لـ"بن ليون" الرئيس التنفيذي لـ"ستوديو توينتيث سنشري فوكس"، وكتبت عليها عبارة "عزيزي بن.. من اكتشفني واختار لي اسمي وآمن بموهبتي دون الآخرين لك حبي وشكري للأبد"، وتحمل توقيعها على الصورة باسم "مارلين"، وتعتبر هذه الصورة من أهم الصور الموقعة في تاريخ هوليوود، وقد التقطت لـ"مارلين مونرو" أثناء تصوير فيلم "هرشة السنة السابعة" بحسب موقع "الرأي".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يقام بها مزاد لبيع المتعلقات الشخصية للنجمة السينمائية الشهيرة، فقد أقيم مزاد في شهر نوفمبر من عام 2016 في صالة مزادات جوليان، يعرض أكثر من 5000 قطعة من متعلقات ومقتنيات مارلين مونرو، من ضمنها وصيتها للمخرج لي ستراسبرغ الذي كان بمثابة معلمها الأول.

أقيم المزاد في مدينة لو آنجلوس يومي 19 و20 نوفمبر عام 2016، وكانت كثير من هذه القطع بحالتها تماما كما تركتها "مونرو" عند وفاتها، وضمت المجموعة المعروضة في المزاد للبيع حقيبة يد صغيرة للسهرات، عملتين معدنيتين فئة عشرة سنتات، قلم أحمر شفاه ريفلون مستعمل وثماني سجائر "فيليب موريس".

وضم المزاد أيضا بعض المقتنيات أشياء تعطي نظرة عن حياة "مونرو" مثل إيصال سيارة أجرة بتاريخ 2 من فبراير عام 1960 إلى استديو "تونتيث سنشري فوكس"، وتلك السنة التي قامت فيها ببطولة فيلم "لتس ميك لاف" وبعض الوثائق الضريبية التي تذكر بالتفصيل مصروفات "مونرو".

وكانت مارلين واحدة من ألمع نجوم العصر الذهبي للسينما في هوليود، وقد حققت نجاحا كبيرا وفارقت الحياه عن عمر 36 عاما، بجرعة مخدرات زائدة في عام 1962.

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