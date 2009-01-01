اكتشاف يؤكد احتمالية وجود حياة خارج المجموعة الشمسية

وجد علماء الفلك اكتشافا مذهلا يرجح وجود حياة خارج المجموعة الشمسية، مشيرين إلى أن ثلث الكواكب الكبرى الموجودة خارج المجموعة تحتوي على مياه غزيرة، وهو ما يؤكّد احتمال وجود كائنات فضائية، أو أي شكل من أشكال الحياة.

وقرابة نصف الكواكب التي يفوق حجمها حجمَ الأرض مرتين أو أربعًا، قد تكون عبارة عن مياه سائلة أو متجمدة، حسب موقع "روتانا.

واستند العلماء في تقديراتهم العلمية الحديثة إلى بيانات تم الحصول عليها من تلسكوب "كيبلر" الفضائي الذي جرى انطلق سنة 2009، فضلًا على مرصد "جايا" الذي أُطلق عام "2013".

من جهته قال عالم الفلك والباحث في جامعة "هارفارد" الأمريكية: "احتمال وجود كميات كبيرة من المياه في كواكب خارج المجموعة الشمسية شكّل مفاجأة كبرى".

وأضاف الأكاديمي الذي أشرف على الدراسة: "من الوارد أن تتراوح الحرارة في تلك الكواكب بين 200 و500 درجة مئوية".

ويرى زينج أنه من المحتمل أيضًا أن يغطي بخار المياه سطح تلك الكواكب، أما المياه السائلة في حالتها الطبيعية فموجودة في الأسفل.

وجرى اكتشاف كواكب خارج المجموعة الشمسية أول مرة سنة 1992، ومنذ ذلك الحين يحاول العلماء فهم تركيبة هذه الكواكب، وما إذا كان فيها ماء أم لا.

وكانت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أكدت مؤخرًا رصد مخزون مائي سائل تحت القطب الجنوبي لكوكب المريخ، في اكتشاف غير مسبوق.