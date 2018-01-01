فيديو| "أكرم" يغني "إبو مش بسكوته" ويرقص مع تامر حسني بإحدى حفلاته

تداول ناشطون على "فيس بوك" مقطع فيديو، من حفل الفنان تامر حسني في الساحل الشمالي، يظهر فيه صعود الفنان أكرم حسني ليشارك تامر الغناء.

وأدى أكرم حسني، أغنية "إبو مش بسكوتة" الشهيرة، حيث تفاعل الحضور معها بصورة كبيرة، بالإضافة إلى تامر حسني نفسه، ورقصه مع أكرم على أنغامها.

وأغنية "إبو مش بسكوتة" هي إحدى أغاني مسلسل أكرم حسني الأخير "الوصية" الذي عرض في رمضان الماضي، والذي شاركه فيه البطولة الممثل أحمد أمين.

وأحيا الفنان تامر حسني، مساء الجمعة، حفله، في بورتو مارينا، بالساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من جماهيره ومعجيه، وفريق عمل فيلمه الأخير "البدلة".