التحقيق مع طبيب ألماني يعالج مريضاته مقابل الجنس

تحقق السلطات الألمانية، مع طبيب، يشتبه في أنه لا يكتب الوصفات العلاجية للمريضات اللواتي يقصدن عيادته، إلا مقابل الجنس.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام في مدينة "لادنسهوت" الألمانية، توماس شتاينكراوس-كوخ، اليوم السبت، إن "الادعاء العام يحقق مع الطبيب في عدة حالات يشتبه تورطه فيها"، ولك بحسب إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله).

وأوضح المتحدث، أنه لم يتضح بعد عدد المرات التي طلب فيها الطبيب، ذو الـ59 عاما، ممارسة الجنس مع مريضاته، مقابل كتابة وصفة العلاج.

وبحسب بيانات الادعاء العام، يقبع المتهم في السجن، على ذمة التحقيق، منذ شهر مايو الماضي.

وافتضح أمر الطبيب، عندما اكتشف شقيق مريضة من مريضاته، محادثات، عبر تطبيقات الدردشة النصية بين شقيقته والطبيب، وابلغ الشرطة.