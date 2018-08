تنظيم مسابقة النوم في دبي منتصف سبتمبر.. والجائزة "سرير وفرش"

ينظم معرض المفروشات السنوي "إنديكس" في دبي، مسابقة نوم، لأصحاب النوم العميق الذين ينامون لساعات طويلة من دون التأثر بأي مصادر للإزعاج.

وتنظم المسابقة، يوم 16 سبتمبر المقبل، بالتعاون مع شركة الأسرة وفرش النوم "دي روتشي"، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

الرابح الأكبر هو الذي سيكون قادرا على النوم بـ"سلام" لأطول فترة ممكنة، وسط أرض المعرض الذي عادة ما يضج بآلاف الزوار.

وتنظم المسابقة على هامش أحدث نتائج نوم عالمية من جامعة "ميتشجان" الأمريكية، والتي تبين أن 90% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة لا يحظون بكمية نوم كافية.

وفقا للموقع الروسي، أكدت "مؤسسة صحة النوم" أن العامل الأهم الذي يساهم في الحصول على ليلة نوم جيدة وهنيئة، هو فرشة السرير المختارة، ومدى تناسبها مع أجسادنا.

وستختار المسابقة 4 أشخاص ممن يتقدمون بطلب المشاركة، من خلال إرسال قصص لبعض أغرب تجارب نومهم، في موضوع مكون من 150 كلمة.

وسينال الفائز في المسابقة سريرا وفرشا جديدا من متجر "دي روتشي" تتطابقان مع متطلبات نومه، والتي سيتم تقييمها باحتراف، بواسطة نظام اختيار الفرش الرقمي للشركة.

Who's got the most bizarre sleep story ready for #INDEXSleepChallenge? If you are the last one to know, #INDEXDubai is hosting the city's first ever sleep challenge, sponsored by DeRUCCI. Read the whole story here: https://t.co/ASi89aTagn #staytuned pic.twitter.com/TI8XHYV0ak