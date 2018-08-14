آخر الأخبار

تطبيق جديد على هواتف "أندرويد" يطيل عمر البطارية

تطبيق جديد على هواتف "أندرويد" يطيل عمر البطارية

طلاب "آداب" حلوان يزينون جدران الكلية بلوحات فنية لاستقبال المستجدين

طلاب "آداب" حلوان يزينون جدران الكلية بلوحات فنية لاستقبال المستجدين

ترامب يحدث ديكورات طائرتيه بـ34 مليون دولار

ترامب يحدث ديكورات طائرتيه بـ34 مليون دولار

طالب أسترالي يخترق "الحصن المنيع" لشبكة حواسيب "آبل"

طالب أسترالي يخترق "الحصن المنيع" لشبكة حواسيب "آبل"

مايا خليفة: الأفلام الإباحية دمرتني ولن أعود لها لو عشت في "الزبالة"

اليوم PM 06:50
مايا خليفة

مايا خليفة

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

مايا خليفة:اعتزلت الأفلام الإباحية بعد تهديد بالقتل بسبب مشهد بالحجاب

مايا خليفة:اعتزلت الأفلام الإباحية بعد تهديد بالقتل بسبب مشهد بالحجاب

"داعش" يُهدد مايا خليفة بالذبح

"داعش" يُهدد مايا خليفة بالذبح

صورة| مايا خليفة تسب راموس بسبب محمد صلاح

صورة| مايا خليفة تسب راموس بسبب محمد صلاح

عبرت مايا خليفة، نجمة الأفلام الإباحية الأمريكية ذات الأصول اللبنانية، رفضها العودة لتمثيل الأفلام الإباحية مجدد، بعدما اعتزلت هذا المجال منذ عامين.

وأكدت رفضها العودة للإباحية مجددا، خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستجرام"، إذ شاركت متابعيها "سكرين شوت" لنص محادثة بينها وبين شخص يعرض عليها المشاركة في عمل جديد مقابل مبلغ ضخم.

وكتبت مايا: "وصلني هذا النص اليوم من مدير شركة إباحية بارزة كنت متعاقدة معها منذ 4 سنوات، كل ما يفعلونه هو عرقلة جهودي في المضي قدما، هذه هي الطريقة التي خدعني بها هؤلاء الأشخاص المثيرين للاشمئزاز".

وأضافت نجمة الأفلام الإباحية المعتزلة: "شعرت بالأسف والندم والعار والازدراء كرات لا تحصى حول أي شيء متعلق بهذه الصناعة، وهم ما زالوا يعتقدون أن المال هو الشيء المهم أو ما يكفي لجعلي أعيد النظر للعودة لهذه الصناعة، ولكن لن أعيد النظر".

وتابعت أن انغماسها في تلك الصناعة كان خطأ ارتكبته حين كان عمرها 21 عاما ودمرت حياتها، ولكن لحسن الحظ استطاعت التعافي واستمرت في حياتها، ولا تنوي ارتكاب نفس الخطأ مرتين.

ويظهر في صورة المراسلة بينها وبين من عرض عليها إنتاج فيلم جديد أن ردها كان قاطعا، إذ كتبت له: "حتى لو كنت سأعيش في سلة قمامة، وأموت من الجوع، كنت سأرفض العرض، لا ترسل إليّ مرة أخرى".

وأعلنت نجمة الأفلام الإباحية اللبنانية مايا خليفة، اعتزالها تمثيل الأفلام الإباحية، منذ عامين تقريبا، مؤكدة أنها اعتزلت بسبب دخول العديد من البنات عديم الخبرة في مجال الأفلام الإباحية وبذلك أصبح المجال موبوءا، ومنذ ما يقرب من عام دخلت مجال عمل جديد لتعمل محللة رياضية.

This text came in today from the head of a prominent porn company that I was associated with 4 years ago for a couple months. They have time and time again re-released “remixes” or “compilations” with my name attached to try and claw their way into a semblance of relevancy, when all they’ve been doing is hindering my efforts of moving on. This is how deluded these disgusting people are: I’ve gone on record countless times across a number of outlets solidifying my regret, shame, and disdain for anything related to this industry and they still think that “great money ” is the important thing, or enough to make me re-consider. There is nothing to reconsider. A mistake I made when I was 21 almost RUINED my life and I have fortunately been able to pick up the pieces and move forward. I don’t make the same mistakes twice. To any and all future requests like this: how about you ask your daughter instead. I’m sure the money would be great for her

A post shared by Mia K. (@miakhalifa) on

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

باعه الإخوان وأوقفه أردوغان.. هشام عبدالله في "رحلة البحث عن فضيحة"

باعه الإخوان وأوقفه أردوغان.. هشام عبدالله في "رحلة البحث عن فضيحة"

ألقت أجهزة الأمن في تركيا القبض على الفنان الهارب هشام عبدالله ومقدم البرامج بقناة "الشرق" الإخوانية، بسبب انتهاء جواز السفر الخاص به وعدم حصوله على
اكتشاف أثر جديد في تركيا عمره 3000 عام يعود لمراهق من مملكة أورارتو

اكتشاف أثر جديد في تركيا عمره 3000 عام يعود لمراهق من مملكة أورارتو

أعلن علماء آثار اكتشاف أثري عبارة عن قدم قديمة في قلعة "فان" في شرق تركيا، يعتقد أنها تعود لمراهق "أورارتي"
صورة مروعة لطفل تركه والداه يموت جوعا فصار "جلد على عضم"

صورة مروعة لطفل تركه والداه يموت جوعا فصار "جلد على عضم"

نشرت صحيفة "ذا صن" صورة مروعة لطفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، في المستشفى في حالة خطرة ويموت جوعا بعد أن منعه والداه من الأكل
"كيف توقف مومو".. موضوع فيلم وثائقي يطلقه نادي مانشستر سيتي

"كيف توقف مومو".. موضوع فيلم وثائقي يطلقه نادي مانشستر سيتي

أطلق نادي مانشستر سيتي فيلما وثاقيا مكونا من 8 حلقات يكشف من خلاله عن كيفية إيقاف الثلاثي الهجومي لليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ساديو ماني، وفيرمي
جريمة مروعة.. فتاة تعثر على رأس أبيها في غرفة نوم والدتها

جريمة مروعة.. فتاة تعثر على رأس أبيها في غرفة نوم والدتها

أصيبت فتاة في الثالثة عشرة من عمرها بالصدمة، بعد اكتشافها رأس أبيها مقطوعًا على يدي أمها، التي قتلته ودفنت رأسه في غرفة نومها