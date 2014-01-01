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بالصور| انفجار سطح الشمس

اليوم PM 02:00
انفجارات سطح الشمس

انفجارات سطح الشمس

كتب: وكالات

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نشرت وكالة الفضاء الأمريكي ناسا، مساء أمس، صورة غير مسبوقة للانفجارات الشمسية المتصلة التي تحدث جراء تفاعلات الاندماج النووي، والتي ترفع حرارة الشمس إلى 15 مليون درجة مئوية.

وتسجيل هذه الانفجارات الشمسية غير المنظورة للعين البشرية، تم من خلال الموديلات الكمبيوترية التي وضعها باحثو مرصد ناسا للديناميكيات الفضائية، وفقا لشبكة "إرم" الإخبارية.

 

وسجّل مرصد "ناسا" في العاشر من أغسطس الحالي آخر نماذج الحقل المغناطيسي المتحرك حول الشمس، على شكل خطوط متحركة يمثّل الواحد منها الانفجار الإلكترو مغناطيسي الناتج عن التقاء التفاعل الحراري الهائل مع الجزئيات الصغيرة فائقة الشحنة، التي يتشكل منها الغلاف المغناطيسي للشمس.

وعممت ناسا هذه الصورة الأولى من نوعها أمس الجمعة.

ونوهت مجلة “لايف ساينس” الأمريكية، إلى أن حرارة الشمس تمرّ بدورات متعاقبة، تشهد معها الآن فترة تراخ عمرها 11 سنة، دون أن يعرف العلماء سببها.

 

وفي نهاية كل دورة يشهد المجال الشمسي نشاطًا مفاجئًا في قوة الإشعاع وفي ازدياد عدد أحجام البقع الشمسية.

وأفاد التقرير إلى أن شهر إبريل 2014، شهد واحدة من دورات التغيّر العميقة. وقبلها كانت دورة شديدة العنف الحراري حصلت عام 1859، ووصلت إشعاعاتها سطح الأرض على نحو أذاب خطوط التلغراف.

وكانت وكالة ناسا، عممت مجموعة من الصور النادرة للانفجارات التي حصلت عام 2014 وسجّلها في حينه مرصد الديناميكيات الفضائية الأمريكية.

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