دراسة: الرجال عقلانيون أكثر من النساء

في دراسة جديدة، أجرى علماء من جامعة واشنطن تجربة فريدة أثبتت أن الرجال يفكرون بشكل أسرع ويتخذون القرارت بشكل عقلاني أفضل من النساء.

وتم فحص، في إطار الدراسة، سرعة ردود الفعل على بعض الصور.

وعلى الرغم من البيانات، التي تم الحصول عليها كانت تقريبا على نفس المستوى، لاحظ الباحثون أن الرجال اتخذت القرارات الأكثر عقلانية والصحيحة، وفق موقع "Cell".

ويعالج دماغ المرأة المعلومات الواردة أبطأ بنسبة 25 إلى 75% مقارنة بالرجل، وأحيانا لا يسمح بالإجابة الصحيحة على بعض الأسئلة.

ومع ذلك، فإن أكثر ردود الفعل الذكية والمعالجة السريعة للبيانات يتمتع بها الرجال الذين يعانون من اضطرابات عقلية، وذلك بسبب أن العمليات الدماغية عندهم مصحوبة بانخفاض في تنظيم النشاط العصبوني.