آخر الأخبار

السعودية تهدي الحجاج "كبسولات نوم زجاجية" متنقلة

السعودية تهدي الحجاج "كبسولات نوم زجاجية" متنقلة

بوتين وترامب يثيران جدلا بحضورهما حفل زفاف في النمسا

بوتين وترامب يثيران جدلا بحضورهما حفل زفاف في النمسا

نادي تركي يبيع 18 لاعبا لشراء "ماعز"

نادي تركي يبيع 18 لاعبا لشراء "ماعز"

أخطر موقف لإبراهيم نصر في الكاميرا الخفية: "اتحبست في ثلاجة اللحوم"

أخطر موقف لإبراهيم نصر في الكاميرا الخفية: "اتحبست في ثلاجة اللحوم"

دراسة: الرجال عقلانيون أكثر من النساء

اليوم PM 12:05
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

دراسة: الملابس الداخلية الضيقة تؤثر على خصوبة الرجال

دراسة: الملابس الداخلية الضيقة تؤثر على خصوبة الرجال

المرأة أم غيرها.. من المسؤول عن وحدة الرجال؟

المرأة أم غيرها.. من المسؤول عن وحدة الرجال؟

دراسة تكشف: مادة في الجسم تقتل الرجال أكثر من النساء

دراسة تكشف: مادة في الجسم تقتل الرجال أكثر من النساء

في دراسة جديدة، أجرى علماء من جامعة واشنطن تجربة فريدة أثبتت أن الرجال يفكرون بشكل أسرع ويتخذون القرارت بشكل عقلاني أفضل من النساء.

وتم فحص، في إطار الدراسة، سرعة ردود الفعل على بعض الصور.

وعلى الرغم من البيانات، التي تم الحصول عليها كانت تقريبا على نفس المستوى، لاحظ الباحثون أن الرجال اتخذت القرارات الأكثر عقلانية والصحيحة، وفق موقع "Cell". 

ويعالج دماغ المرأة المعلومات الواردة أبطأ بنسبة 25 إلى 75% مقارنة بالرجل، وأحيانا لا يسمح بالإجابة الصحيحة على بعض الأسئلة.

ومع ذلك، فإن أكثر ردود الفعل الذكية والمعالجة السريعة للبيانات يتمتع بها الرجال الذين يعانون من اضطرابات عقلية، وذلك بسبب أن العمليات الدماغية عندهم مصحوبة بانخفاض في تنظيم النشاط العصبوني.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

باعه الإخوان وأوقفه أردوغان.. هشام عبدالله في "رحلة البحث عن فضيحة"

باعه الإخوان وأوقفه أردوغان.. هشام عبدالله في "رحلة البحث عن فضيحة"

ألقت أجهزة الأمن في تركيا القبض على الفنان الهارب هشام عبدالله ومقدم البرامج بقناة "الشرق" الإخوانية، بسبب انتهاء جواز السفر الخاص به وعدم حصوله على
اكتشاف أثر جديد في تركيا عمره 3000 عام يعود لمراهق من مملكة أورارتو

اكتشاف أثر جديد في تركيا عمره 3000 عام يعود لمراهق من مملكة أورارتو

أعلن علماء آثار اكتشاف أثري عبارة عن قدم قديمة في قلعة "فان" في شرق تركيا، يعتقد أنها تعود لمراهق "أورارتي"
صورة مروعة لطفل تركه والداه يموت جوعا فصار "جلد على عضم"

صورة مروعة لطفل تركه والداه يموت جوعا فصار "جلد على عضم"

نشرت صحيفة "ذا صن" صورة مروعة لطفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، في المستشفى في حالة خطرة ويموت جوعا بعد أن منعه والداه من الأكل
"كيف توقف مومو".. موضوع فيلم وثائقي يطلقه نادي مانشستر سيتي

"كيف توقف مومو".. موضوع فيلم وثائقي يطلقه نادي مانشستر سيتي

أطلق نادي مانشستر سيتي فيلما وثاقيا مكونا من 8 حلقات يكشف من خلاله عن كيفية إيقاف الثلاثي الهجومي لليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ساديو ماني، وفيرمي
جريمة مروعة.. فتاة تعثر على رأس أبيها في غرفة نوم والدتها

جريمة مروعة.. فتاة تعثر على رأس أبيها في غرفة نوم والدتها

أصيبت فتاة في الثالثة عشرة من عمرها بالصدمة، بعد اكتشافها رأس أبيها مقطوعًا على يدي أمها، التي قتلته ودفنت رأسه في غرفة نومها