بعد اختفاء نصف قرن.. العثور على سيارة نادرة في مكان غريب

عثر مواطن أمريكي، خلال الربيع الماضي، على سيارة نادرة لشركة "فورد" بعدما تأكد الجميع أنها تحطمت قبل نصف قرن بحسب موقع "سكاي نيوز".

وكانت السيارة المعروفة بـ"ليتل ريد" أو "جرين هورنت"، كانت سيارة تجريبية لونها أحمر صنعت عام 1967، وقدمتها شركة "فورد" في هذا الوقت لسائق ومصمم السيارات الشهير "كارول شيلبي" ليقوم باختبار أدائها.

وأضافت "فوكس نيوز" أن سيارة "شيلبي جي تي 500" التي جرى العثور عليها بعد مدة الاختفاء الطويلة ستعرض لتباع بثمن مرتفع يصل إلى ملايين الدولارات، وكان تم عرض السيارة النادرة في مزاد عام 1971، حتى انتهى بها المطاف في جراج تابع لمزاد "باريت جاكسون"، ثم اختفت السيارة عن الأنظار بعد ذلك.

وأثنى المدير العام لشركة "باريت جاكسون"، كريج جاكسون، على اكتشاف السيارة النادرة قائلا إنه "اكتشاف العمر"، مضيفا أن العربة كانت من أكثر السيارات المطلوبة، لكنها اختفت بصورة غامضة من عقود طويلة، والغريب في أمر السيارة أنها كانت مهملة بجوار شجر "المسكيت" في منزل ريفي بولاية تكساس، ولم ينتبه السكان إلى أن الأمر يتعلق بعربة نادرة إلا هذا العام حين تم اكتشافها، وبذلك يكون عشاق السيارات على موعد مع إحدى التحف النادرة.