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أخصائي تغذية عن "الكوارع": غنية بالبروتينات ومفيدة لمرضى العظام

اليوم AM 07:56
الكوارع

الكوارع

كتب: أحمد حامد دياب

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اقترب عيد الأضحى المبارك، ويستعد كثيرون لالتهام وجباتهم المفضلة من "لحوم، كبد، طحال، مخ، وكوارع" وغيرها من أجزاء الأضحية المختلفة.

وتنتشر التحذيرات من تناول الـ"كوارع" نظرا لارتفاع نسبة الدهون بها، بينما تشير بعض التقارير العلمية المنشورة إلى أن "الكوراع تحتوي على مواد هامة لجسم الإنسان".

يقول أخصائي التغذية، محمد عربي، إن الـ"كوارع" وجبة غذائية مهمة وغنية بالدهون والبروتينات والفيتامينات والمعادن، وبها سعرات حرارية عالية تجعلها وجبة متكاملة للرجال، خاصة بعد يوم عمل شاق.

وأضاف عربي لـ"الوطن"، أن الكوارع تحتوي على الكالسيوم والفوسفور واليود والحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم والجلكوزامين والجلاتين والكولاجين، وفيتامينات "b6 & b12 & D & k & A & E"، لافتا إلى أن الكوارع تحمي البشرة من التشققات وتحافظ على نضارتها، وتزيد من رطوبتها وحيويتها لما تحتويه على الكولاجين الطبيعي، وفيتاميني "b6 & b12".

كما تحمى المعدة من التقرحات والالتهابات، وتبطنها بالكولاجين الطبيعي، وتساعد الأمعاء في التخلص من الفضلات والسموم لأنها غنية بالألياف، مشيرا إلى أنها تساعد على الشفاء من أمراض العظام والمفاصل ومفيدة جدًا لمرضى هشاشة العظام وخشونة المفاصل، لما تحتويه على المعادن والفيتامينات المهمة للعظام، كالكلسيوم والفوسفور والجيلاتين وغيرها.

ولفت عربي إلى أن الكوارع تزيد من كمية السائل المنوي لدى الرجال، وتساعد في القضاء على الضعف الجنسي لما تحتويه من بروتينات مهمة في تكوين السائل المنوي.

وحذر أخصائي التغذية مرضى القلب وانسداد الشرايين ومرضى ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، من تناولها، نظرًا لارتفاع نسبة الدهون بها، مشيرًا إلى أنه ينصح بعدم تناولها أكثر من مرتين شهريًا.

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