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بالفيديو| رضيع يقود سيارة والديه

اليوم AM 03:55
رضيع

رضيع

كتب: حاتم سعيد

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رضيع صيني يرتدي الحفاضات وهو يقود سيارة والديه على أحد الطرق السريعة.

وتظهر لقطات الفيديو التي تم تصويرها داخل السيارة، الطفل يتحكم في عجلة القيادة في السيارة ويدورها بيده، ووفقاً للشرطة الصينية، فإن الطفل كان يقف على حضن والده فيما قامت الأم بتصوير الواقعة بواسطة هاتفها الذكي.

وبحسب موقع "سكاي نيوز" يظهر الطفل الرضيع بمقطع الفيديو وهو يرتدي ملابس رضع مفتوحة من الأسفل، حيث يظهر حفاضة في الكامل، ويقوم الطفل بإصدار بعض الضوضاء ويرفع يده اليمنى عن المقود تماما، فيما يسمع الصوت الأب وهو يصرخ ببهجة "أسرع.. أسرع".

ويجري التحقيق حاليا في الحادث الذي وقع بمدينة جينهوا من قبل الشرطة، بحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

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