موقف مؤثر في تونس بعد سرقة عجوز

تعرضت عجوز طاعنة في السن لعميلة سرقة داخل مركز بريد في إحدى الولايات التونسية ودخلت العجوز في حالة من والبكاء الهستيري العويل بعد أن اكتشفت السرقة.

وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية على موقعها الإلكتروني، أن لصا عمد إلى سرقة عجوزة مسنة من إحدى أرياف معتمدية النفيضة بعد أن خرجت من مركز البريد، وقالت الصحيفة إن المبلغ المسروق كان 220 دينارا ما يعادل نحو 80 دولارا أمريكيا.

ولما علمت العجوز بعملية السرقة التي تعرضت إليها انطلقت في البكاء وهذا ما جعل عددا من المواطنين يتفاعلون معها ويطلقون حملة تبرع في نفس مكان السرقة وتم جمع مبلغ 440 دينارا، وسلموه للعجوز في مشهد تأثر به أغلب من حضروا واقعة السرقة وفقا لـ"سكاي نيوز".