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رجل يطعن زوجته بسكين في صدرها أثناء إرضاعها طفلها.. تعرف على السبب

رجل يطعن زوجته بسكين في صدرها أثناء إرضاعها طفلها.. تعرف على السبب

رجل يطعن زوجته بسكين في صدرها أثناء إرضاعها طفلها.. تعرف على السبب

اليوم AM 01:32
رجل يطعن زوجتة بسكين في صدرها أثناء إرضاعها طفلها.. تعرف على السبب

رجل يطعن زوجتة بسكين في صدرها أثناء إرضاعها طفلها.. تعرف على السبب

كتب: وكالات

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طعن رجل يدعى تيموثي فيلبوت زوجته أثناء إرضاعها طفلها البالغ من العمر 4 أسابيع فقط، مسددا لها عدة طعنات في الصدر وترك السكين عالقا بجسدها وفر هاربا، على خلفية مشاجرة بينهما اتهمها الزوج فيها بخيانته، والشك في سلوكها.

وسمع الجيران صوت صرخات الضحية فجرا وهي تنادي: "ساعدوني، ساعدوني، إنه يحاول قتلي"، واستدعوا الشرطة إلى المكان، حسب موقع "روتانا".

وعند وصول الشرطة وجد الضباط الذين دخلوا العقار أن الضحية، البالغة من العمر 26 سنة، مستلقية على الأريكة والسكين داخل صدرها، والدماء تملأ الجدران وفي جميع أنحاء شعرها وجسدها.

وخضعت الضحية لعملية جراحية طارئة في مستشفى الملكة إليزابيث في برمنجهام بإنجلترا، بعد إزالة السكين من صدرها بواسطة الأطباء.

وذكرت شرطة "ستافوردشاير"، في بيان، إنها لا تزال تتلقى العلاج لإصابة في اليد، وهي تقطع الأوتار عندما حاولت السيطرة على السكين.

واعترف فيليب بجريمته بعد إلقاء القبض عليه، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة.

 

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