رجل يهاجم عشيقته السابقة وصديقها الجديد بفأس

هاجم رجل صديقته السابقة وصديقها الحالي بفأس وألحق بهما جروحا بليغة، وذلك في حادث وقع أمام متجر كبير في بلدة "كيربن" الواقعة في غرب ألمانيا.

ووصفت الشرطة الألمانية الهجوم بأنه حادث على خلفية غرامية، وأضافت شرطة بلدة "كيربن"، الواقعة بالقرب من "كولونيا" في غرب ألمانيا، إن رجلا بعمر 43 عاما هاجم بفأس، أمس الجمعة، سيدة تايلندية برفقة صديقها الجديد، حسب إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".

وكانت السيدة ترتبط بعلاقة غرامية مع المهاجم، أنهتها من جانب واحد، وألحق المهاجم بهما جروح بليغة، حيث تم نقلهما بطائرة مروحية إلى مستشفى قريب، وتابعت الشرطة بأن الرجل المصاب بولندي الأصل، أما المهاجم فهو من أصل تركي.

ويبدو أن أحد الشهود ساهم في منع حدوث ما هو أسوأ، حيث صدم الشاهد المهاجم بعربة التبضع أمام المتجر وتمكن من وقف هجومه على الزوجين لحين تدخل الشرطة وإلقاء القبض على المهاجم الذي أصيب بجروح طفيفة.