بالفيديو| شرطي يخدع شاب يحاول الانتحار وينقذ حياته

شرطي يخدع شاب يحاول الانتحار وينقذ حياته
صرحت إدارة شرطة يورك بوكسون في 14 أغسطس، أن رجل الشرطة جيمس روبنسون، سحب رجلا كان يجلس على حافة جسر عالي في ولاية فيرجينيا بنية الانتحار.
وأوضح مكتب الشرطة في يورك بوكسون أن روبنسون أنقذ الرجل عن طريق تشتيت انتباهه والادعاء أنه لن يقترب منه، ثم إمساكه بشكل سريع وسحبه من الحافة، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وأظهر الفيديو بكاء الشاب بعد إنقاذه، ومحاولة رجل الشرطة تهدئته.
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