بالفيديو| سقوط طائرة هليكوبتر من سطح مستشفى في نبيال

سقوط طائرة هليكوبتر من سطح مستشفى
تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة سقوط طائرة هليكوبتر من فوق سطح مستشفى جراند الدولي في النيبال.
وأظهر المقطع انحراف الطائرة عن المهبط المخصص في الطابق العلوي، ولم تسجل إصابات جراء الحادث.
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