بالفيديو| سقوط طائرة هليكوبتر من سطح مستشفى في نبيال

جريمة مروعة.. فتاة تعثر على رأس أبيها في غرفة نوم والدتها

أصيبت فتاة في الثالثة عشرة من عمرها بالصدمة، بعد اكتشافها رأس أبيها مقطوعًا على يدي أمها، التي قتلته ودفنت رأسه في غرفة نومها