كيف تساعدك القهوة على فقدان وزنك الزائد؟

شرب القهوة التي تحتوي على مستخلص حبوب البن الأخضر قد تساعد في إنقاص الوزن، وهذا لأنها تكون مليئة بمركبات مكافحة الدهون.

وأشارت دراسات إلى أنها تساعد المرضى على فقدان الوزن ثلاث مرات أكثر من القهوة العادية، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال خبير التغذية هاي: "مستخلص حبوب البن الأخضر منبّه طبيعي، وهو نسخة أقل معالجة من القهوة ويحتوي على كمية أقل من الكافيين من القهوة العادية، وحبوب البن محملة بمضادات الأكسدة وحمض الكلوروجينيك".

ويعتقد أن حمض "الكلوروجينيك" هو المكون الرئيسي في حبوب البن الخضراء التي تنتج تأثيرات فقدان الوزن.

وفي دراسة نرويجية، نشرت قبل أكثر من عقد من الزمن، حول فوائد حبوب البن الخضراء، تمت متابعة 30 شخصًا يعانون من زيادة الوزن على مدار 12 أسبوعًا من أجل التجربة.

ووجدت الدراسة أن تناول القهوة العادية مع مستخلص حبوب البن الخضراء يقلل الوزن بمعدل جيد.

وبالإضافة إلى المساعدة في تخفيف الوزن، قال هاي إن مستخلص بذور البن الأخضر يمكن أن يساعد في إنتاج الطاقة وتحسين الدورة الدموية.

وأضاف أنه يمكن أن يعزز الجهاز المناعي لأنه مليء بـ"البوليفينول" المضادة للأكسدة، والجرعة الموصى بها هي ما بين 200 و400 مللي جرام من مسحوق حبوب البن الأخضر يوميا بسبب محتواه من الكافيين.