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بالفيديو| تحرير رأس صقر من مقدمة سيارة بعدما اصطدم بها

أمس PM 11:53
لقطة من الفيديو

لقطة من الفيديو

كتب: وكالات

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في حادثة فريدة، اصطدم صقر بمقدمة سيارة كانت تقودها إحدى النساء على طرقات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولحسن الحظ، لم تتسبب الحادثة بمقتل الطائر، ولكن رأسه علق طويلا داخل فتحات تبريد المحرك.

وطلبت المرأة المساعدة بعدما شاهدت الصقر عالقا في مقدمة السيارة، وتفاجأت حينها بأن الصقر لا يزال على قيد الحياة، على الرغم من اصطدامه بسرعة عالية، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وحاول أحد الأشخاص المتواجدين في المكان سحب رأس الصقر من بين شفرات التهوية، مستخدما يديه فقط، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، وعندها، اضطر الرجل إلى استخدام قضيب معدني في تقنية مميزة، نجحت في إخراج رأس الصقر العالق الذي بدا أنه سليما عقب الحادثة.

وتمكن الصقر من التحليق مجددا، إلا أنه ظهر في حالة من الصدمة والخوف بعد الحادث الذي كاد أن يودي بحياته.

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