بالتردد.. قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والترجي التونسي
يواجه النادي الأهلي، اليوم الجمعة، فريق الترجي التونسي، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويذاع اللقاء على "Arena Sport" المفتوحة التي ستذيع المباراة.
وتعتبر القناة واحدة من القنوات الرئيسية التي تبث العديد من البطولات الأوروبية الشهيرة مجانا بدون تشفير، حسب موقع "archy newsy".
القناة موجودة على قمر "يوتيل سات" على ترددات 11512، 11595، 11678، بعدل تصحيح 30000.
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