آخر الأخبار

عطارة الجن والعفاريت.. أسماء "خشنة" وزبائن "ناعمة"

عطارة الجن والعفاريت.. أسماء "خشنة" وزبائن "ناعمة"

بعد مشاركته في حملة "تزينوا بالأخلاق".. "المنسي" موهبة بزغت منذ الصغر

بعد مشاركته في حملة "تزينوا بالأخلاق".. "المنسي" موهبة بزغت منذ الصغر

خبراء يحذرون: حب الشباب يمكن أن يكون مميتا

خبراء يحذرون: حب الشباب يمكن أن يكون مميتا

بالتردد.. قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والترجي التونسي

بالتردد.. قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والترجي التونسي

خبراء يحذرون: حب الشباب يمكن أن يكون مميتا

اليوم PM 08:47
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

الناظر: قصص الحب تمنع حب الشباب وتساقط الشعر والأمراض المناعية

الناظر: قصص الحب تمنع حب الشباب وتساقط الشعر والأمراض المناعية

بالفيديو| طبيبة تعالج "حب الشباب" بطريقة مرعبة جدا.. لن تصدق الأمر

بالفيديو| طبيبة تعالج "حب الشباب" بطريقة مرعبة جدا.. لن تصدق الأمر

محمد هنيدي معلقا على صورة ألبوم عمرو دياب: شوية وهيطلع لنا "حب الشباب"

محمد هنيدي معلقا على صورة ألبوم عمرو دياب: شوية وهيطلع لنا "حب الشباب"

أوضحت نتائج اختبارات أجراها مركز لانجون للبحوث في نيويورك أن البثور الجلدية "حب الشباب" من الممكن ان تتسبب في موت الشخص، ارتباطا بموقعها على الوجه.

وحذر الخبراء من الضغط على البثور الجلدية التي تظهر في المنطقة التي يطلق عليها "مثلث الموت"، لأن ذلك قد يلحق أضرارا بالغة بصحة الشخص، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ومنطقة "مثلث الموت" هي تلك الممتدة من فوق الشفة العليا إلى نهاية الأنف. فإذا ظهرت في هذه المنطقة البثور يجب معالجتها في مركز صحي.

ووفقًا للخبراء، فإن البكتيريا والجراثيم الموجودة على اليدين تنتقل إلى الدم بعد الضغط على البثور في هذه المنطقة. ونظرا لعدم وجود عوائق أمامها، فإنها تتوجه فورا إلى الجيوب الوريدية والأغشية الدماغية، ما يؤدي إلى التهاب هذه الأغشية، وتكون الجلطات في الجيوب الوريدية.

وأوضح الخبراء أن دخول البكتيريا عبر الوجه إلى الجسم، يمكن أن يسبب العمى وخراج الدماغ والتهاب السحايا وغيرها من الاضطرابات في الدماغ التي لا يمكن علاج عواقبها.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

خالد أبو النجا يدافع عن المثليين جنسيًا: «ليسوا من قوم لوط»

خالد أبو النجا يدافع عن المثليين جنسيًا: «ليسوا من قوم لوط»

دافع الفنان خالد أبو النجا عن المثليين جنسيًا عبر عدة تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
آخرهم أحمد فهمي.. مشاهير تعددت زيجاتهم

آخرهم أحمد فهمي.. مشاهير تعددت زيجاتهم

انتشر مؤخرًا خبر خطبة النجم الشاب أحمد فهمي من النجمة الشابة هنا الزاهد، وذلك بعد إعلان انفصاله عن "منة" ابنة النجم حسين فهمي، ومن المتداول أن عالم الفن والشهرة
بالفيديو| حفل خطبة الفنان أحمد فهمي على هنا الزاهد

بالفيديو| حفل خطبة الفنان أحمد فهمي على هنا الزاهد

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير من حفل خطبة الفنان أحمد فهمي على الفنانة هنا الزاهد.
باعه الإخوان وأوقفه أردوغان.. هشام عبدالله في "رحلة البحث عن فضيحة"

باعه الإخوان وأوقفه أردوغان.. هشام عبدالله في "رحلة البحث عن فضيحة"

ألقت أجهزة الأمن في تركيا القبض على الفنان الهارب هشام عبدالله ومقدم البرامج بقناة "الشرق" الإخوانية، بسبب انتهاء جواز السفر الخاص به وعدم حصوله على
اكتشاف أثر جديد في تركيا عمره 3000 عام يعود لمراهق من مملكة أورارتو

اكتشاف أثر جديد في تركيا عمره 3000 عام يعود لمراهق من مملكة أورارتو

أعلن علماء آثار اكتشاف أثري عبارة عن قدم قديمة في قلعة "فان" في شرق تركيا، يعتقد أنها تعود لمراهق "أورارتي"