خبراء يحذرون: حب الشباب يمكن أن يكون مميتا

أوضحت نتائج اختبارات أجراها مركز لانجون للبحوث في نيويورك أن البثور الجلدية "حب الشباب" من الممكن ان تتسبب في موت الشخص، ارتباطا بموقعها على الوجه.

وحذر الخبراء من الضغط على البثور الجلدية التي تظهر في المنطقة التي يطلق عليها "مثلث الموت"، لأن ذلك قد يلحق أضرارا بالغة بصحة الشخص، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ومنطقة "مثلث الموت" هي تلك الممتدة من فوق الشفة العليا إلى نهاية الأنف. فإذا ظهرت في هذه المنطقة البثور يجب معالجتها في مركز صحي.

ووفقًا للخبراء، فإن البكتيريا والجراثيم الموجودة على اليدين تنتقل إلى الدم بعد الضغط على البثور في هذه المنطقة. ونظرا لعدم وجود عوائق أمامها، فإنها تتوجه فورا إلى الجيوب الوريدية والأغشية الدماغية، ما يؤدي إلى التهاب هذه الأغشية، وتكون الجلطات في الجيوب الوريدية.

وأوضح الخبراء أن دخول البكتيريا عبر الوجه إلى الجسم، يمكن أن يسبب العمى وخراج الدماغ والتهاب السحايا وغيرها من الاضطرابات في الدماغ التي لا يمكن علاج عواقبها.