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"اقتران وظهور".. سماء مصر تشهد ظاهرة طبيعية فريدة

اليوم PM 08:25
اقتران القمر بالمشترى وظهور كوكب الزهرة

اقتران القمر بالمشترى وظهور كوكب الزهرة

كتب: محمد علي حسن

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تشهد سماء مصر الآن ظاهرة طبيعية تتمثل في اقتران كوكب المشترى بالقمر من ناحية الغرب.

وقال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بمعهد العلوم الفلكية والجيوفيزيقية، إن كوكب المشترى سيكون بجانبه كوكب الزهرة الذي يعد ألمع كواكب المجموعة الشمسية.

وأضاف تادرس لـ"الوطن": "بين كوكبي المشترى والزهرة ستظهر نجمة تابعة لبرج العذراء تسمى سبيكا وتعد النجمة الألمع في البرج"، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة مستمرة في السماء من الآن وحتى الساعة التاسعة وخمسين دقيقة.

وأوضح أن كوكب الزهرة سيغرب في تمام الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة، أما القمر وكوكب المشترى سيتواجدا في السماء حتى الساعة العاشرة إلا عشر دقائق.

 

 

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