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بالفيديو| حارس يهرب من كائن غريب متوج بدوائر من الدخان

اليوم PM 07:05
حارس يهرب من كائن غريب متوج بدوائر من الدخان!

حارس يهرب من كائن غريب متوج بدوائر من الدخان!

كتب: وكالات

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وضع حارس أرجنتيني في مدينة قرطبة، أثناء نوبة عمله الليلية، في موقف مرعب عندما أثار فضوله منظر لدوائر من نار ودخان خلف المبنى الذي يحرسه.

وذهب الحارس واسمه إدوارد، للتحقق من عدة أضواء رآها تتحرك فوق الحقل خلف مبنى الشركة التي يحرسها. واصطحب معه كلب الحراسة الذي بدأ ينبح بشكل غريب لدى اقترابهما من مصدر الضوء.

وأظهر المقطع الذي صورها الحارس، عدة دوائر في الحقل يخرج منها الدخان، ويظهر بعدها مخلوق غريب غير واضح المعالم. لذلك قرر عدم المغامرة وعاد أدراجه إلى مبنى الشركة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن الحارس كان خائفا جدا ولم يستطع فهم ما جرى معه وما الذي رآه عند الاقتراب من مصدر الضوء وقال: "لقد رأيت كائنا يشبه الحيوان.. ثم صرخت وبدأت أطلق النار من مسدسي، لقد كان مخلوقا غريبا جدا".

 

 

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