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لمحبي المعكرونة والبطاطا.. دراسة تنسف خطورة الكربوهيدرات

اليوم PM 05:21
لمحبي المعكرونة والبطاطا.. دراسة تنسف خطورة الكربوهيدرات

لمحبي المعكرونة والبطاطا.. دراسة تنسف خطورة الكربوهيدرات

كتب: وكالات

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لطالما شجعت التوجهات الحديثة على تجنب تناول الكربوهيدرات للتمتع بصحة أفضل، إلا أن دراسة حديثة توصلت إلى حقائق تنسف هذا الاعتقاد، حيث كشف باحثين في جامعة هارفرد الأمريكية، أجروا دراسة على أكثر من 15 ألف شخص، لمعرفة تأثير تناول الكربوهيدرات على صحة الإنسان.

وتوصلوا إلى أن تجنب تناول المعكرونة والخبز والبطاطا يزيد من خطر الموت المبكر، مشيرين إلى أن الابتعاد عنها يضر أكثر مما ينفع، وأشاروا إلى إن تناول الكربوهيدرات بنسبة تتراوح ما بين 50-55 في المئة من إجمالي الطعام يوميًا هو الأفضل صحيًا، في حين أن الذين يتناولون أقل من 40% كربوهيدرات أو أكثر من 70% في طعامهم معروضون لخطر الوفاة بنسبة أعلى، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وبيّنوا إلى أن الخطر الأكبر يكمن في استبدال الكربوهيدرات بأطعمة مثل اللحوم الحمراء والجبن، لكن الخطر ينخفض كثيرا في حال تناول الأشخاص الفواكه والخضار عوضا عن الكربوهيدرات، وتنهي هذه الدراسة الجدل الدائر منذ عقود، بشأن ما إذا كان تأثير خفض الكربوهيدرات سيؤدي إلى تمتع الإنسان بصحة أفضل.

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