آخر الأخبار

بعد "كيكي".. تحدٍ جديد هل ينتشر في مصر؟

بعد "كيكي".. تحدٍ جديد هل ينتشر في مصر؟

بالفيديو| سعوديان يوزعان أحذية على الحجاج: "شرف لنا"

بالفيديو| سعوديان يوزعان أحذية على الحجاج: "شرف لنا"

رفض نقل زوجته بسيارة إسعاف.. "المسعفين رجالة"

رفض نقل زوجته بسيارة إسعاف.. "المسعفين رجالة"

بعد 8 سنوات.. كشف السر المذهل لـ"المادة البيضاء" بقبر فرعوني

بعد 8 سنوات.. كشف السر المذهل لـ"المادة البيضاء" بقبر فرعوني

"جين الزومبي" يحمل أملا جديدا لكل مرضى السرطان

اليوم PM 01:52
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

علماء يحذرون: تقنية لتعديل الجينات قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان

علماء يحذرون: تقنية لتعديل الجينات قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان

دراسة شملت 195دولة: الشيخوخة رفعت معدلات الإصابة بالسرطان

دراسة شملت 195دولة: الشيخوخة رفعت معدلات الإصابة بالسرطان

دراسة: مخاطر الإصابة بالسرطان أكبر داخل الطائرات

دراسة: مخاطر الإصابة بالسرطان أكبر داخل الطائرات

توصل علماء من جامعة شيكاغو الأمريكية، مؤخرا، إلى أن حيوانات الفيلة قد تحمل أملا في شفاء كل مرضى السرطان.

واكتشف العلماء أن الفيلة تنتج جينا يسمى "جين الزومبي"، الذي قد يكون سببا في حمايتهم من الإصابة بالسرطان، خاصة أن 5% منهم فقط يموتون بسببه، وفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

ويحمل البشر والحيوانات الأخرى نسخة واحدة من جين "كبح الأورام الرئيسي"، في حين أن الفيلة لديها 20 نسخة منه، ووجد العلماء أن الجين يمكن أن يطلق "جين الزومبي"، والذي يعود إلى الحياة في الجسم بهدف جديد، وهو قتل الخلايا في الحمض النووي التالف. 

ويقول، فينسنت لينش، وهو أستاذ مساعد في علم الوراثة البشرية بجامعة شيكاغو، والمعد الرئيسي للدراسة في بيان، "إن التخلص من هذه الخلايا يمكن أن يمنع الإصابة بالسرطان لاحقا".

ولفت معدو الدراسة الحديثة، إلى أن "جين الزومبي" ساعد الفيلة أيضا على الاستمتاع بحياة طويلة، ورجحوا أنه قد يكون سببا في ظهورهم قبل وقت طويل، منذ حوالي 25 إلى 30 مليون سنة.

ويطمح الباحثون في إجراء المزيد من الدراسات، لاكتشاف كيف أن الجينات الموجودة في الفيلة تقتل الخلايا في الحمض النووي التالف، من الممكن أن تساعد البشر وتشفيهم من السرطان.

وأوضح جوشوا شيفمان، أستاذ طب الأطفال في جامعة يوتا: "إذا استطعنا أن نفهم كيف تساهم هذه التغييرات الجينية في مقاومة السرطان، فعندئذ سنكون قادرين على البدء في التفكير في كيفية استخدام هذا لصالح مرضانا".

 

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

خالد أبو النجا يدافع عن المثليين جنسيًا: «ليسوا من قوم لوط»

خالد أبو النجا يدافع عن المثليين جنسيًا: «ليسوا من قوم لوط»

دافع الفنان خالد أبو النجا عن المثليين جنسيًا عبر عدة تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
آخرهم أحمد فهمي.. مشاهير تعددت زيجاتهم

آخرهم أحمد فهمي.. مشاهير تعددت زيجاتهم

انتشر مؤخرًا خبر خطبة النجم الشاب أحمد فهمي من النجمة الشابة هنا الزاهد، وذلك بعد إعلان انفصاله عن "منة" ابنة النجم حسين فهمي، ومن المتداول أن عالم الفن والشهرة
بالفيديو| حفل خطبة الفنان أحمد فهمي على هنا الزاهد

بالفيديو| حفل خطبة الفنان أحمد فهمي على هنا الزاهد

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير من حفل خطبة الفنان أحمد فهمي على الفنانة هنا الزاهد.
باعه الإخوان وأوقفه أردوغان.. هشام عبدالله في "رحلة البحث عن فضيحة"

باعه الإخوان وأوقفه أردوغان.. هشام عبدالله في "رحلة البحث عن فضيحة"

ألقت أجهزة الأمن في تركيا القبض على الفنان الهارب هشام عبدالله ومقدم البرامج بقناة "الشرق" الإخوانية، بسبب انتهاء جواز السفر الخاص به وعدم حصوله على
اكتشاف أثر جديد في تركيا عمره 3000 عام يعود لمراهق من مملكة أورارتو

اكتشاف أثر جديد في تركيا عمره 3000 عام يعود لمراهق من مملكة أورارتو

أعلن علماء آثار اكتشاف أثري عبارة عن قدم قديمة في قلعة "فان" في شرق تركيا، يعتقد أنها تعود لمراهق "أورارتي"