بيع عملة جورج واشنطن بـ1.7 مليون دولار

بيعت عملة ذهبية تعود للقرن الثامن عشر تحمل صورة جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، مقابل 1.7 مليون دولار في مزاد، وسيخصص صافي الإيرادات لأغراض خيرية.

وقالت دار هيرتدج أوكشنز، أن العملة الصادرة عام 1792، التي تحمل صورة نسر على أحد جانبيها وعلى الجانب الآخر وجه جورج واشنطن، لم يجر تداولها قط.

وأوضح المؤسس المشارك لدار "هيرتدج أوكشنز"، جيم هالبيرن "يعتقد باحثو العملات أن عملة الرئيس واشنطن، التي تحمل وجهه على الجانب الأمامي وصورة نسر على الجانب الخلفي، قدمت له في إطار حملة ترويج تهدف للفوز بعقد سك العملة الأميركية واحتفظ بها واشنطن بمثابة تذكار شخصي".

وتنتمي عملة جورج واشنطن الذهبية لمجموعة مقتنيات يملكها الراحل إريك بي. نيومان، الذي اقتناها عام 1942.