تعرف على عدد ساعات النوم المطلوبة يوميا حتى لا تصاب بأزمة قلبية

إذا كنت ممن يتعرضون لأرق وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، أو من هؤلاء الذين ينامون لساعات طويلة على مدار اليوم، فاحذر.. أنت ممن تزداد لديهم مخاطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة، وفقًا لدراسة حديثة.

وفي عينة أخذت من مواطنين من جميع أنحاء الولايات المتحدة، كان منهم ينامون 7 ساعات كل يوم في المتوسط أقل عرضة للخطر، المتمثل في زيادة عمر القلب 3.7 سنوات عن عمره الطبيعي.

وزادت هذه النسبة إلى 4.5 سنوات بالنسبة لمن ينامون 6 أو 8 ساعات بينما، زادت بواقع 5.1 سنوات لمن ينامون 5 ساعات أو أقل في الليل.

وقال كبير الباحثين كوان هي يانج، لـ"رويترز هيلث"، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "عدم الحصول على قسط واف من النوم لفترات طويلة له آثار سلبية على عدد من أجهزة الجسم بما في ذلك جهاز القلب والأوعية الدموية".

وقال يانج وهو عالم كبير في علم الأوبئة بقسم الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بمدينة أطلانطا: "أظهرت الدراسات علاقات وطيدة بين فترات النوم والعوامل المسببة لخطر الإصابة بمرض في القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والتدخين وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والسكري والبدانة".

وأشار يانج إلى أن عمر القلب يعرف بأنه العمر المتوقع لنظام الأوعية الدموية للشخص، استنادا إلى العوامل الشخصية المسببة لأمراض القلب.