آخر الأخبار

أطباء وعلماء يفسرون سبب البرودة الدائمة لأقدام بعض الناس

أطباء وعلماء يفسرون سبب البرودة الدائمة لأقدام بعض الناس

بالصور| جماهير الأهلي قبل لقاء الترجي: في "رادس" لينا حكايات

بالصور| جماهير الأهلي قبل لقاء الترجي: في "رادس" لينا حكايات

بالصور| فندق للقطط في سوريا يثير الجدل

بالصور| فندق للقطط في سوريا يثير الجدل

لماذا "صعقت" الشرطة الأميركية عجوزا تتفقد النباتات؟

لماذا "صعقت" الشرطة الأميركية عجوزا تتفقد النباتات؟

تعرف على عدد ساعات النوم المطلوبة يوميا حتى لا تصاب بأزمة قلبية

اليوم PM 12:29
النوم

النوم

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

دراسة: العالم على موعد مع سنوات من "جحيم" الحرارة المرتفعة

دراسة: العالم على موعد مع سنوات من "جحيم" الحرارة المرتفعة

دراسة: انخفاض معدلات الوفيات بالسكتة الدماغية في أوروبا

دراسة: انخفاض معدلات الوفيات بالسكتة الدماغية في أوروبا

دراسة حديثة: 49% تراجع واردات الدولة من السكر لهذا العام

دراسة حديثة: 49% تراجع واردات الدولة من السكر لهذا العام

إذا كنت ممن يتعرضون لأرق وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، أو من هؤلاء الذين ينامون لساعات طويلة على مدار اليوم، فاحذر.. أنت ممن تزداد لديهم مخاطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة، وفقًا لدراسة حديثة.

وفي عينة أخذت من مواطنين من جميع أنحاء الولايات المتحدة، كان منهم ينامون 7 ساعات كل يوم في المتوسط أقل عرضة للخطر، المتمثل في زيادة عمر القلب 3.7 سنوات عن عمره الطبيعي.

وزادت هذه النسبة إلى 4.5 سنوات بالنسبة لمن ينامون 6 أو 8 ساعات بينما، زادت بواقع 5.1 سنوات لمن ينامون 5 ساعات أو أقل في الليل.

وقال كبير الباحثين كوان هي يانج، لـ"رويترز هيلث"، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "عدم الحصول على قسط واف من النوم لفترات طويلة له آثار سلبية على عدد من أجهزة الجسم بما في ذلك جهاز القلب والأوعية الدموية".

وقال يانج وهو عالم كبير في علم الأوبئة بقسم الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بمدينة أطلانطا: "أظهرت الدراسات علاقات وطيدة بين فترات النوم والعوامل المسببة لخطر الإصابة بمرض في القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والتدخين وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والسكري والبدانة".

وأشار يانج إلى أن عمر القلب يعرف بأنه العمر المتوقع لنظام الأوعية الدموية للشخص، استنادا إلى العوامل الشخصية المسببة لأمراض القلب.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

خالد أبو النجا يدافع عن المثليين جنسيًا: «ليسوا من قوم لوط»

خالد أبو النجا يدافع عن المثليين جنسيًا: «ليسوا من قوم لوط»

دافع الفنان خالد أبو النجا عن المثليين جنسيًا عبر عدة تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
آخرهم أحمد فهمي.. مشاهير تعددت زيجاتهم

آخرهم أحمد فهمي.. مشاهير تعددت زيجاتهم

انتشر مؤخرًا خبر خطبة النجم الشاب أحمد فهمي من النجمة الشابة هنا الزاهد، وذلك بعد إعلان انفصاله عن "منة" ابنة النجم حسين فهمي، ومن المتداول أن عالم الفن والشهرة
بالفيديو| حفل خطبة الفنان أحمد فهمي على هنا الزاهد

بالفيديو| حفل خطبة الفنان أحمد فهمي على هنا الزاهد

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير من حفل خطبة الفنان أحمد فهمي على الفنانة هنا الزاهد.
باعه الإخوان وأوقفه أردوغان.. هشام عبدالله في "رحلة البحث عن فضيحة"

باعه الإخوان وأوقفه أردوغان.. هشام عبدالله في "رحلة البحث عن فضيحة"

ألقت أجهزة الأمن في تركيا القبض على الفنان الهارب هشام عبدالله ومقدم البرامج بقناة "الشرق" الإخوانية، بسبب انتهاء جواز السفر الخاص به وعدم حصوله على
اكتشاف أثر جديد في تركيا عمره 3000 عام يعود لمراهق من مملكة أورارتو

اكتشاف أثر جديد في تركيا عمره 3000 عام يعود لمراهق من مملكة أورارتو

أعلن علماء آثار اكتشاف أثري عبارة عن قدم قديمة في قلعة "فان" في شرق تركيا، يعتقد أنها تعود لمراهق "أورارتي"