بالصور| "مذبحة حيتان" تحول لون المياه الأزرق إلى الأحمر في الدنمارك

تحول لون مياه جزر فارو المملوكة للدنمارك إلى لون "الدم"، بعدما ذبح السكان المحليون عشرات الحيتان فيها، في ظاهرة تحدث كل عام تقريبا.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الحيتان ذبحت بعدما اصطادها القرويون ثم عادوا وألقوها في المياه مرة أخرى ليمتلئ الشاطئ بالدم، موضحة أن كل ثلاثة رجال تجمعوا حول حوت ليصطادوه برمح وكسر عنقه، ثم يعيدوهم مرة أخرى للشاطئ.

وقال ألستر وارد، البالغ من العمر 22 عاما، وأحد شهود العيان: "اعتقدت أن السكان المحليين سيتمكنون من سحب حوت واحد أو اثنين، ولكنهم سحبوا عددا كبيرا للغاية بمشاركة الأطفال واستغرقت العملية نحو ساعة ونصف".

وأضاف: "كان الصيادون يضعون الخطافات في الحبال، ثم يسحبون أحد الحيتان ويذبحونه بالسكين ثم يتكرر الأمر".

واستكمل: "لم تمت الحيتان بطريقة إنسانية، فالكثير منهم تركوا يصارعون الموت على الشاطئ بسبب جروحهم، ثم نفقوا جميعا، وبعدها قفز الأطفال على جثثهم ليلتقط الآباء صورة لهم".

وأثارت هذه الواقعة نشطاء حقوق الحيوان الذين أكدوا أن "الموت بهذه الطريقة يعد شيئا قاسيا للغاية".