طفل عمره 4 سنوات مصاب بسعال حاد بسبب "لعبة"

وثق أطباء من معهد العلوم الطبية بمدينة "نيودلهي" الهندية، حالة غريبة لطفل عمره 4 سنوات، مصاب بسعال حاد وغامض، بسبب لعبة.

وحسب موقع طأوديتي سنترال"، لاحظ والدا الطفل شيئًا غريبًا في سعال الطفل، حيث يرافق السعال صوت صفير غريب، وهو ما جعلهما يذهبان به لعيادة الأنف والحنجرة.

وقال الدكتور سوريش شارما، إن "الطفل كان بصحة جيدة، ولم يكن يعاني من أي أعراض لالتهابات الجهاز التنفسي العلويط، مضيفًا أنه خلال فحصه لاحظ وجود صوت صفير صادر من رئتيه، وهو ما أثار الشك لوجود جسم غريب بمجرى التنفس.

وبعد العديد من الفحوصات تبين وجود صافرة صغيرة داخل القصبة الهوائية للطفل، والتي تقوم بنقل الهواء من وإلى الرئتين.

واستعاد الطفل عافيته، وعاد لمنزله بعدما نجح الأطباء في استخراج الصافرة من مجرى التنفس، كما نشر الأطباء قصة الطفل في مجلة "نيو إنغلاند"؛ لتحذير الأطفال ومنعهم من ابتلاع أي أجسام تضر بصحتهم.