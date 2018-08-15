بالصور| نادي يبيع 18 لاعب كرة قدم ليشتري 10 رؤوس ماعز

أفادت قناة "سي إن إن" التركية أن نادي كرة القدم التركي "جولسبور"، الذي يلعب في أدنى درجات البطولة الوطنية، باع 18 لاعبا شابا، من أجل شراء 10 رؤوس ماعز.

وأوضحت القناة أن الصفقة جلبت للنادي 15 ألف ليرة أو ما يعادل 2200 يورو، فيما استخدم النادي هذا المال لشراء 10 رؤوس ماعز، من أجل كسب أموال إضافية من بيع الحليب، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتنوي إدارة النادي لكسب 5 آلاف ليرة، أي ما يعادل 728 يورو، لتأمين احتياجات النادي.

وكانت نادي كرة القدم التركي "غلطة سراي" قد أجرى أول محادثات، في وقت سابق، لشراء لاعب "زينيت" الروسي دزوبا، إلا أن اللاعب أعلن أنه لا يخطط للانتقال إلى تركيا.