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عالم روسي يكشف المستور عن نهاية عصر الرجال وانقراض الذكور

اليوم AM 12:06
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

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نجح عالم روسي شهير في الكشف عن ما وصف بـ"المستور" حول التقارير المتداولة عن نهاية عصر الرجال وانقراض الذكور من كوكب الأرض.

وذكرت تقارير عديدة أن علماء من التشيك، اكتشفوا تدهور كروموسوم Y، المسؤول عن وجود الذكور، وأشاروا إلى أن الكروموسوم سيختفي بصورة كاملة قريبا، ما يعني نهاية عصر الرجال.

لكن استطاع فلاديمير تريفونوف، بروفيسور علم الأحياء، ورئيس مختبر الجينات المقارن في معهد البيولوجيا الجزيئية والخلوية فرع سيبيريا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، كشف حقيقة تلك التقارير في حوار خاص مع "سبوتنيك".

وقال تريفونوف: "كروموسوم Y بالنسبة للثدييات يعني بصورة كبيرة تحديد الجنس، ووجوده من عدمه يحدد إمكانية أن يكون المولود ذكرا أو أنثى".

وأضاف: "أما مسألة تدهور كروموسوم Y، فهي ترجع إلى أن الجينات باتت تستبدل الكروموسوم بكروموسوم X، وهو ما يعني قلة وجود الذكور، لكن هذا التدهور ليس بالخطورة المذكورة، خاصة وأنها في نسبها ضئيلة جدا بالنسبة لقرود الشمبانزي مثلا، وتلاشيه بصورة كاملة يحتاج مئات الملايين من السنين".

وتابع: "حتى في حالة فقدانه بصورة كاملة، فالكروموسوم Y، لا يمكن أن يتم استبداله في حيوانات عديدة مثل فئران رايوكايو الشوكي أو فئرن إيلوبيوس، حيث استبدل جينوب كروموسوم Y بجينات جديدة مسؤولية عن تكوين الحيوانات المنوية بأجزاء أخرى من الجينات".

وأوضح: "كما وجدت أنواع مختلفة من الأسماك، التي استنبطت كروموسومات جنسية جديدة مختلفة لاستمرار عملية التطور، وهو ما يجعل أن انقراض كروموسوم Y أو انقراض الذكور لن يكون نهاية العالم".

وفي النهاية حذر العالم من أن عمليات التطور تلك سيحتاج أيضا إلى مليارات السنوات، وهو ما قد يكون خطرا على الجنس البشري في حالة انقراض الكروموسوم Y بصورة فجائية.

واختتم بقوله

بالطبع إذا حدثت مثل هذه العملية ستكون خطرا كبيرا على البشرية، لكن لست متأكدا من أن البشرية ستعيش لرؤيتها.

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