هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 7 علامات تفضح هاتفك إذا فعلها

الهاتف المحمول تحول لواحد من الأساسيات في حياة كل إنسان، حاليا، إذ أصبحنا نعتمد على هواتفنا الذكية في كل شيء، إذ أنها تخزن الصور الشخصية، وكل أرقام الأصدقاء، كما أننا ندفع من خلالها فاتورة المشتريات، لكن السطور التالية تكشف لك الوجه الآخر للهاتف الذي تحمله.

فهاتفك الذكي قد يتجسس عليك لصالح آخرين، وبحسب موقع "سبوتنك" إليك 7 علامات، إذا وجدتها على هاتفك الذكي، فاعرف أنه يتجسس عليك، ولخص الموقع هذه العلامات كالتالي:

1– سلوك مختلف وغريب

قد تلاحظ أن هاتفك الذكي يقوم بسلوك غريب وغير متوقع مثل إضاءة شاشته بشكل مفاجئ، على الرغم من عدم لمسك لها، أو قد يبدأ في عمل ضوضاء غريبة، وإصدار أصوات مختلفة، أو يغلق نفسه بنفسه.

2– نفاد البطارية بشكل سريع

حينما تلاحظ أن بطارية هاتفك أقل قدرة في التحمل، وتنفذ طاقتها بشكل سريع، فقد يكون ذلك علامة على أن "هاكرز" زرعوا بعض البرامج الضارة التي تعمل على إبطاء كل شيء، وضع في اعتبارك أن تلك وسيلة تجسس غير مكلفة، يعتمد عليها الـ"هاكرز" المبتدئين، عوضا عن الوسائل المكلفة، التي يتبعها "هاكرز" محترفون على مستوى عالمي، وأفضل حل لهذا هو تبديل بطارية هاتفك على الفور.

3– صوت تشويش مستمر عند مكالماتك

لا نقلق إزاء سماعنا لتشويش في بعض مكالماتنا الهاتفية، بسبب سوء "التغطية الشبكية" في بعض المناطق، ولكن إذا استمر التشويش في خلفية المكالمة بشكل مستمر، في صورة أصداء أو نقر أو أصوات بشرية أو تصفير، فإنها علامة على أن هناك شخصا ما يستمع إلى محادثاتك.

4– رسائل نصية غريبة

إذا لاحظت وجود رسائل نصية غريبة، تحتوي على أحرف عشوائية ورموز غريبة، فمن المؤكد أن أحدا ينقر على هاتفك، وفي الغالب تقوم برامج التجسس التي يمكنها التحكم عن بعد في هاتفك بإرسال رسائل نصية مشفرة إليه، وفي حالة تعطل هذه البرامج، فقد تتمكن من رؤية بعض الرسائل، وإذا أصبحت هذه النصوص الفردية تظهر بشكل منتظم على هاتفك، فقد يكون ذلك دليلا على أن هناك أحد ما يستعمل هاتفك.

5- زيادة في استخدام الإنترنت

حين تلاحظ أن استخدام بيانات الإنترنت زاد، أو أنك تجاوزت حد باقة الإنترنت الخاصة بك، فقد يكون هاتفك قد تعرض لعملية اختراق من قبل بعض أنواع البرامج الضارة، وتشير الزيادة في استخدام البيانات إلى أن هناك أحد ينقل البيانات من جهازك إلى جهاز آخر، ومن أجل حل تلك المشكلة، احذف أي تطبيقات جديدة قمت بتنزيلها، وإذا استمر الأمر قم بعمل "reset" للهاتف "إعادة تشغيل".

6– درجة حرارة هاتفك مرتفعة

حين تلاحظ أن هاتفك الذكي ساخن للغاية ودوما ساخن، فإن هذه إشارة سيئة، وقد يكون ذلك بسبب تشغيل تطبيق خبيث، ويمثل ضغطا على وحدة المعالجة المركزية "سي بي يو".

7– البلوتوث يعمل بمفرده

إذا لاحظت أن خدمة "البلوتوث" تعمل ولم تقم بتشغيله، فأوقف تشغيله وشغل فحص الهاتف، حتى تصل إلى الملفات الضارة التي تقوم بهذا الفعل وتقضي عليها، لأن البلوتوث يسمح لـ"الهاكرز" بالوصول إلى هاتفك دون حتى لمسه، وهذا النوع من القرصنة يمكن أن "يمر دون أن يلاحظه المستخدم"، كما يمكن أن يصيب الأجهزة الأخرى المحيطة بك إذا كانت متصلا معهم عن طريق "البلوتوث".