آخر الأخبار

"روميو وجوليت".. أحب متزوجة ولم تبادله المشاعر فقتلها وانتحر في حضنها

"روميو وجوليت".. أحب متزوجة ولم تبادله المشاعر فقتلها وانتحر في حضنها

نجم سباقات متقاعد: شبح أنقذني من الموت بعد تحطم سيارتي

نجم سباقات متقاعد: شبح أنقذني من الموت بعد تحطم سيارتي

بالصور| يشبه الأنبوب وله رائحة غريبة.. "وحش بحري مشعر" على سواحل روسيا

بالصور| يشبه الأنبوب وله رائحة غريبة.. "وحش بحري مشعر" على سواحل روسيا

هل تعاني من التوحد؟.. وهم بصري يشخص الإصابة في ثوان

هل تعاني من التوحد؟.. وهم بصري يشخص الإصابة في ثوان

بالفيديو| هل تحترق مركبة "ملامسة الشمس" الفضائية أثناء مهمتها؟

اليوم AM 06:10
المركبة الفضائية

المركبة الفضائية

كتب: حاتم سعيد

أخبار متعلقة

"ناسا" تطلق مسبار "باركر" لدراسة الغلاف الخارجي للشمس

"ناسا" تطلق مسبار "باركر" لدراسة الغلاف الخارجي للشمس

بالفيديو| لحظة إطلاق أسرع مركبة فضائية في التاريخ نحو الشمس

بالفيديو| لحظة إطلاق أسرع مركبة فضائية في التاريخ نحو الشمس

وكالة «ناسا» الأمريكية تطلق أول مركبة فضائية فى مهمة «لمس الشمس»

وكالة «ناسا» الأمريكية تطلق أول مركبة فضائية فى مهمة «لمس الشمس»

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الأحد 12 أغسطس، أول مركبة فضائية مصممة لعبور الغلاف الجوي للشمس، ومهمة المركبة هي الكشف عن لغز العواصف الشمسية الخطرة، ومن شأن هذا أن "يحمي الأرض".

وتوجه المسبار الأمريكي "باركر" إلى جوار الشمس، وعلى متنه أربعة أجهزة، وسيقوم العلماء بدراسة هذه الأجهزة الأربعة وسيعكف كل منهم على دراسة أمر محدد بها، وسيكون المسبار مزودا أيضاً بدرع لحمايته وحماية الأجهزة من الحرارة الشديدة التي ستزداد شدتها مع الاقتراب من هذا النجم الملتهب.

ووصفت "ناسا" هذه المهمة، بأنها "أول مركبة فضائية تلامس الشمس"، وبلغت تكاليف المهمة مليارا و500 ألف دولار، ويقول العلماء إن "المسبار باركر يكون أول جهاز بشري يراقب الشمس عن كثب، عن بعد ستة ملايين كيلومتر تقريبا، وهي مسافة تعد قريبة جدا من هذا النجم الملتهب الذي يبعد عن الأرض 150 مليون كيلومتر".

ولكن السؤال الهام الذي يطرح نفسه "هل ستذوب هذه المركبة الفضائية باقترابها للشمس؟"، وأجابت "ناسا" عليه بنشر فيديو عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، يوضح أنه "كي تواجه الشمس فعليك تجهيز العتاد المناسب، فمسبار باركر يحتوي علي درع أبيض يقوم بعكس الحرارة عن مقدمة المسبار، حتي تبقي الأجزاء الخلفية للمركبة باردة".

ويعتبر هذا الدرع مصنوع من مواد مختلفة مثل مادة كربون- كربون، التي تشبه كثيراً مادة "إيبوكسي الجرافيت" التي نجدها في مضارب الجولف والتنس، ولكن تم تسخينها بدرجات حرارة عالية، والجزء الداخلي من الدرع مصنوع من رغوة الكربون، والتي تعتبر هيئة أخرى للكربون، و97% منها يتشكل من الهواء، وتلك الطريقة تجعلها خفيفة جداً وبنيتها قوية جداً.

وتؤكد "ناسا" أن هذا المسبار الشمسي يستطيع الاهتمام بنفسه وبأنه يحمل برنامج تلقائي يجعل الأجهزة العلمية باقية بشكل آمن خلف الدرع الحراري، لذلك يكون قادرا على تحديد "هل الدرع الحراري في مكانه الصحيح أو لا؟"، فيقوم هو بتصحيحه لأن المسبار يحمل ما يعرف بـ"حساسات الأطراف الشمسية"، وهي التي تتحسس أطراف ظل الدرع الحراري، وحينما تتحسس وجود شمس حينها تعرف المركبة بأنها تسير باتجاه خاطئ وتصحح وضعها.

وتؤكد الوكالة أيضا، أنه من الضروري الإبقاء على المركبة الفضائية رطبة في الشمس، فالمسبار يقوم بتدوير الماء لكي يمنع ارتفاع درجة حرارة الخلايا الشمسية، حتى تبقي بارده وتنتج الطاقة، فالماء يتدفق خلف الألواح الشمسية في طريقه إلى المشعاع الحراري، حتي ترتفع حرارته خلف الألواح الشمسية، ومن ثم يبرد عند المشعاع الحراري، ويشبه هذا النقل الحراري إلى حد كبير الأوردة في الجسم البشري.

وكثير من الناس لا يعلمون أن درجة الحرارة هي وحدة قياس، أما الحرارة فهي عبارة عن نقل للطاقة، وهذا هام بالنسبة للمسبار الشمسي لأنه سيقوم بزيارة الطبقة الخارجية للشمس "الإكليل"، فالشمس مكونة من "البلازما"، فرغم أن "الإكليل" الشمسي يمتلك درجة حرارة عالية جدا إلا أن جزيئات البلازما الخاصة به متخلخلة جدا، لذلك حتى وإن كانت درجة الحرارة بالإكليل تصل إلى 1.6 مليون درجة مئوية، إلا أنه يمكن تحملها، فحين يذهب المسبار إلى "الإكليل" فإنه يحتوي على القليل من الجزيئات الحارة جدا، ولكن المسبار لا يلامس الكثير منها، فهو يشبه "وضع يدك في فرن تكون درجة حرارته 200 درجة مئوية، ولكن الحرارة التي تشعر بها ليست 200 درجة مئوية"، وأصبحت تلك المركبة جاهزة للاستكشاف بفضل تصميمها ووجهتها.

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

خالد أبو النجا يدافع عن المثليين جنسيًا: «ليسوا من قوم لوط»

خالد أبو النجا يدافع عن المثليين جنسيًا: «ليسوا من قوم لوط»

دافع الفنان خالد أبو النجا عن المثليين جنسيًا عبر عدة تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
رجل يقتل ابنة أخيه ويعترف للشرطة: "الشيطان يجب أن يموت"

رجل يقتل ابنة أخيه ويعترف للشرطة: "الشيطان يجب أن يموت"

قتل رجل إبنة أخيه البالغة من العمر 11 عاماً، بعد تعذيبها بالضرب، والتسبب في ما يقرب من 100 جرح بجسدها، تضمنت جروح خطيرة في الرأس باستخدام ساق طاولة خشبية، موضحً
آخرهم أحمد فهمي.. مشاهير تعددت زيجاتهم

آخرهم أحمد فهمي.. مشاهير تعددت زيجاتهم

انتشر مؤخرًا خبر خطبة النجم الشاب أحمد فهمي من النجمة الشابة هنا الزاهد، وذلك بعد إعلان انفصاله عن "منة" ابنة النجم حسين فهمي، ومن المتداول أن عالم الفن والشهرة
بالفيديو| حفل خطبة الفنان أحمد فهمي على هنا الزاهد

بالفيديو| حفل خطبة الفنان أحمد فهمي على هنا الزاهد

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير من حفل خطبة الفنان أحمد فهمي على الفنانة هنا الزاهد.
بعد حادث "مصعد ميامي".. ماذا تفعل إذا سقط "الأسانسير" بك؟

بعد حادث "مصعد ميامي".. ماذا تفعل إذا سقط "الأسانسير" بك؟

بعد حادث "مصعد ميامي".. ماذا تفعل إذا سقط "الأسانسير" بك؟