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جريمة مروعة.. فتاة تعثر على رأس أبيها في غرفة نوم والدتها

اليوم AM 02:48
فتاة تعثر على رأس أبيها في غرفة نوم والدتها

فتاة تعثر على رأس أبيها في غرفة نوم والدتها

كتب: وكالات

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أصيبت فتاة في الثالثة عشرة من عمرها بالصدمة، بعد اكتشافها رأس أبيها مقطوعًا على يدي أمها، التي قتلته ودفنت رأسه في غرفة نومها.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية: في جريمة مروعة "إن سيدة تدعى "هاربا مثالي" (38) سنة، قطعت رأس زوجها البالغ (53) عامًا، ويدعى "سراجي كافوما" بساطور، وحفرت على عمق (3) أقدام في الحديقة، لدفن جثته بلا رأس، في ضواحي كمبالا، عاصمة أوغندا، خوفًا من اكتشاف علاقتها مع عشيقها.

وذكرت الصحيفة "أن الزوجين تشاجرا على خلاف حول المال؛ لاستخدامه في شراء قطعة أرض، وأنها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها السيدة قتل زوجها، حيث سبق أن حاولت تسميمه".

وبحسب "روتانا"، قالت ابنة أخرى للرجل- تبلغ من العمر (17) عامًا- "إن والديها لم يكونا سعداء في زواجهما لفترة من الوقت، وأوضحت للشرطة أنها اكتشفت أن والدتها حاولت أن تسمم والدها في السابق".

وقالت الابنة لوسائل الإعلام المحلية: "كان هناك سوء فهم لعدة سنوات، وقد قامت الأم بعدة محاولات لتسميم أبي".

وألقي القبض على الزوجة بعد أن أدلى عشيقها بمكان اختبائها للشرطة، واعترفت بجريمتها.

 

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