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اكتشاف قطعة مفقودة من سور برلين

اليوم AM 06:11
سور برلين

سور برلين

كتب: حاتم سعيد

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اكتشف مسؤول محلي قطعة مفقودة من سور برلين قرب المقر الجديد لجهاز الاستخبارات الأجنبية في ألمانيا.

وقال إل إفرايم جوته، عضو مجلس المنطقة، الأربعاء، إنه عثر على قطع من جدار خرساني مخفي جزئيا بسبب شجيرات، وذلك أثناء نزهة مع سكان محليين في شهر يونيو.

وبحسب "سكاي نيوز" أضاف جوته، أنها "القطعة الثانية المفقودة منذ فترة طويلة من سور برلين، والتي يتم التعرف عليها ومنحها وضع حماية هذا العام"، موضحا أنهم "في البداية كانوا في حيرة من أمرهم بشأنه، ثم خمنوا أنه ربما كان جزءا من نظام أمن الحدود".

وأكد جوته أن السلطات منحت القطعة المكتشفة وضع الحماية الأسبوع الماضي.

وقد أقامت ألمانيا الشرقية الشيوعية الجدار في عام 1961، وهدم معظمه في 1990، ولا يزال هناك عدد قليل من أجزاءه محفوظا، وفي وقت سابق من هذا العام تم التعرف على جزء يعود لأيام الجدار الأولى في إحدى الضواحي.

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