بالفيديو| مبتهل "ولاد المدد" يهدي الحجاج أغنية "المولى داعينا"

أهدى الشيخ طارق عبدالرحمن المنشد والمبتهل بالإذاعة والتليفزيون، أغنية بعنوان "المولى داعينا" لحجاج بيت الله الحرام بمناسبة قدوم موسم الحج.

الأغنية من كلمات الشاعر محمد علي راشد، وألحان محمد الحسيني وتوزيع وليد مصطفى وهندسة صوتية بسمة طارق عبدالرحمن، وتصوير ومونتاج أحمد شحته راشد.

يذكر أن الشيخ طارق عبدالرحمن أحيا العديد من المناسبات الدينية الرسمية بحفلات الإذاعة والتلفزيون بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقيادات الأزهر الشريف، وهو صاحب الأنشودة الشهير "إحنا ولاد المدد فينا الخمورجية وفينا الحشاشين" والتي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.