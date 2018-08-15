بالفيديو| حفل خطبة الفنان أحمد فهمي على هنا الزاهد

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير من حفل خطبة الفنان أحمد فهمي على الفنانة هنا الزاهد.

وأظهر الفيديو العروسين وهما يضعان "الدبل" في يد بعضهم البعض، وسط حضور كبير وتصفيق وفرحة من الأهل والأصدقاء، فيما انتهى المقطع بعناق حار من الفنان لعروسته.

وتفاعل المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع بشكل كبير وهنأوا العروسين وتمنوا لهما حياة كريمة.

ويستعد الفنان أحمد فهمي، للاحتفال بفيلمه الجديد "الكويسين" والذي سيطرح في دور العرض، في موسم عيد الأضحى المبارك، ويشاركه البطولة الفنان حسين فهمي وشيرين رضا.