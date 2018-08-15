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يوتيوب يحذف إعلان "The Nun" بعد شكاوى المستخدمين: "مخيف"

اليوم PM 06:55
The Nun

The Nun

كتب: وكالات

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قررت إدارة موقع "يوتيوب" للفيديوهات، حذف إعلان ترويجي لفيلم رعب جديد بعد عدد كبير من شكاوى المستخدمين.

وحذف موقع "يوتيوب" إعلان فيلم "The Nun" أو "الراهبة"، من منصته، بعدما تلقى العديد من الشكاوى التي تؤكد أنه يحتوي على لقطة لا تتوافق مع سياسة الموقع الشهير.

ولا تتجاوز مدة الإعلان 10 ثوان، ويبدأ بصورة لمؤشر ضبط الصوت يعلو وينخفض ثم يكتم تماما، وفجأة تظهر الراهبة المخيفة تصرخ في وجه المشاهد، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وغرد بعض مستخدمي موقع "تويتر" تغريدات تحذيرية لتجنب مشاهدة الفيديو المخيف.

والجدير بالذكر أن فيلم "The Nun"، مستوحى من إحدى شخصيات أفلام الرعب الشهيرة "The Conjuring"، الذي تدور أحداثه، حول كاهن يتم إرساله إلى رومانيا للتحقيق في انتحار راهبة داخل دير في عام 1952.

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